La Diputación de Palencia convoca 400 plazas para una nueva edición de 'Convivencias en la nieve'. - DIPUTACIÓN DE PALENCIA

PALENCIA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia ha convocado una nueva edición del programa 'Convivencias en la nieve 2027', una iniciativa deportiva y de convivencia que cuenta con más de 35 años de experiencia y que para esta temporada oferta un total de 400 plazas distribuidas en siete turnos entre los meses de enero y marzo.

La nueva edición ha sido presentada por la presidenta de la institución, Ángeles Armisén, acompañada por el diputado de Deportes, Eduardo Tejido, quienes han explicado que la propuesta invernal tiene como destinos las estaciones de esquí de Grandvalira, Baqueira-Beret y Sierra Nevada. En concreto, la estación andorrana de Grandvalira concentra el grueso de la oferta con 300 plazas repartidas en cinco turnos comprendidos entre enero y marzo, mientras que Baqueira-Beret dispone de 50 plazas del 24 al 30 de enero y Sierra Nevada oferta otras 50 plazas del 31 de enero al 6 de febrero.

El coste por persona se ha fijado en 780 euros para las estancias en Grandvalira y Sierra Nevada, y en 890 euros para el turno de Baqueira-Beret. Los alojamientos previstos, todos ellos en hoteles de cuatro estrellas, son el Art Hotel en Andorra la Vella, el Hotel Tuca en Vielha (Lleida) y el Hotel Gran Luna en Granada.

Las cuotas incluyen el transporte de ida y vuelta en autocar desde Palencia, alojamiento en habitaciones dobles o triples con régimen de media pensión (desayunos y cenas), comida en pistas, forfait para cinco días, seguro de accidentes y alquiler de material compuesto por esquís, botas, bastones y cascos. Asimismo, el programa contempla cursos de esquí de 15 horas lectivas en Andorra y de diez horas en los destinos nacionales.

Las personas interesadas podrán solicitar un único viaje hasta el próximo 20 de noviembre, mediante la presentación del boletín oficial, copia del DNI y certificado de empadronamiento a través del Registro General o de la sede electrónica provincial.

La convocatoria reserva el 70 por ciento de las plazas para empadronados en municipios de menos de 20.000 habitantes y el 30 por ciento para los de la capital, contempla bonificaciones del 10 y del 20 por ciento para familias numerosas y prevé un sorteo público el 26 de noviembre a las 10.00 horas en el Centro Cultural Provincial si la demanda supera la oferta.