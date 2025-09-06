La Diputación de Palencia destina 100.000 euros en ayudas al transporte y residencia de jóvenes estudiantes

La Diputación de Palencia destina 100.000 euros a las ayudas al transporte y residencia de jóvenes estudiantes - DIPUTACIÓN DE PALENCIA

PALENCIA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia destina 100.000 euros para ayudar a jóvenes estudiantes del medio rural a aminorar los gastos de transporte y residencia, contribuir en su formación y educación e impulsar el campus palentino.

La institución provincial tiene abierto ya el plazo para solicitar las ayudas al transporte y residencia de jóvenes estudiantes de la provincia, con una aportación de 100.000 euros, con el objetivo de aminorar el coste que les supone a las familias que viven en el medio rural la educación de sus hijos.

Con estas subvenciones se intenta impulsar el campus universitario de Palencia, así como ayudar a aquellos jóvenes que apuestan por nuestra provincia y capital para continuar sus estudios, beneficiando exclusivamente a aquellos que cursen estudios en centros de la provincia de Palencia, según han destacado fuentes de la Diputación Provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el próximo 1 de octubre y las ayudas se harán efectivas en dos modalidades.

La primera de ellas será 'Ayudas para transporte o residencia' por importe total de 62.500 euros para estudios universitarios, cuyos importes oscilan, para transporte entre los 400 y los 800 euros, en función de los kilómetros y para residencia, no superarán los 1.200 euros.

Por otro lado está la 'Ayuda para transporte' por importe total de 37.500 euros destinada a estudios oficiales de Bachiller o ciclos formativos de Formación Profesional de grado básico, medio o superior Idiomas en la Escuela Oficial de Idiomas de Palencia o estudios de Música en el Conservatorio Profesional de música de Palencia.

Las ayudas, en función de los kilómetros oscilarán entre los 400 y los 800 euros, en función de los kilómetros y para residencia, no superarán los 1.200 euros en el caso de Bachillerato y formación profesional y entre los 200 y los 400 euros, para los estudiantes de la EOI y el Conservatorio de Música.

El pasado año resultaron beneficiarios de estas ayudas 185 estudiantes, que cumplían con los requisitos de las bases y se recibieron un total de 238 solicitudes.

Esta convocatoria se engloba en las medidas puestas en marcha por la institución provincial para apoyar a los jóvenes en su formación, así como para fomentar que puedan llevar a cabo su proyecto de vida en el medio rural.