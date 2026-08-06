Diputación de Palencia destina 174.000 euros para mejorar la gestión de los residuos en 14 pueblos y una mancomunidad

Compostero doméstico. - DIP PALENCIA

PALENCIA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia ha resuelto la convocatoria de 174.000 euros eb ayudas destinadas a los ayuntamientos y mancomunidades para inversiones necesarias en la mejora de la gestión de los residuos en la provincia, que llegarán a catorce municipios y una mancomunidad.

El objetivo es que los ayuntamientos y mancomunidades de la provincia avancen en el cumplimiento de los objetivos en materia de gestión de residuos municipales, y en base a la normativa existente, relacionada con la reutilización y reciclado, reducción de vertido y el incremento de la recogida selectiva, de forma que en 2035 el 50 por ciento de los residuos municipales generados se recojan separadamente.

Los ayuntamientos beneficiarios son Aguilar de Campoo, Amusco, Astudillo, Baltanás, Castrillo de Villavega, Fuentes de Nava, Fuentes de Valdepero, Guardo, Itero de la Vega, Mazariegos, Osorno la Mayor, Pedraza de Campos, Reinoso de Cerrato, Torquemada y la Mancomunidad de Aguilar- Valdivia.

Las acciones subvencionadas, se han concretado en cuatro líneas como son para la implantación de sistemas de recogida separada de la fracción de biorresiduos, proyectos de auto- compostaje y compostaje comunitario, creación y mejora de puntos limpios y áreas de aportación y programas de prevención de residuos.