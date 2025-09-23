La Diputación de Palencia destina 188.000 euros a obras de mejora de los barrios de bodegas de Astudillo y Baltanás

PALENCIA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia ha contratado las obras de mejora del paisaje urbano del Barrio de las Bodegas de Astudillo y de Baltanás por un importe de 187.910 euros, 91.436,72 de ellos para la primera localidad y otros 96.473,30 para la segunda.

La empresa Viveros Pisuerga será la encargada de los trabajos que tienen un plazo de ejecución de cuatro meses, han informado a Europa Press fuentes de la Diputación.

Las obras en el Barrio de bodegas de Astudillo tienen como finalidad la mejora de drenajes y escorrentías para evitar inundaciones y hundimientos.

Para ello, se sustituirán los pavimentos de hormigón existentes por otros de tierra compactada, se podarán las encinas del entorno y se sustituirá el mobiliario urbano de la plaza de las Zarceras.

Las actuaciones previstas en esta zona buscan "la mejora del paisaje urbano, la consolidación del Barrio de Bodegas y una mayor integración visual y funcional con el Castillo de la Mota, contribuyendo así a la puesta en valor del conjunto histórico", tal y como ha detallado la Diputación.

ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA

La obra de Baltanás servirá para acondicionar un entorno compatible con las necesidades de la zona que mejorará las soluciones de conectividad y circulación por las calles interiores.

Las calles de este barrio reciben una importante y creciente afluencia de turistas derivada del cada vez mayor interés por el turismo enológico.

Esto hace que, sobre todo en verano, haya una confluencia importante de vehículos, ciclista y viandantes que utilizan estas calles para acceder a las distintas bodegas visitables que se encuentran en este barrio.

La actuación queda encuadrada dentro del Barrio de Bodegas de Baltanás, espacio que queda encuadrado dentro de Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de Conjunto Etnológico del Barrio de Bodegas de Baltanás. Estas obras se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU.