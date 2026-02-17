La Diputación de Palencia destina 20.000 euros para renovar los convenios con la AECC y la Asociación de Esclerosis

PALENCIA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia ayuda a los enfermos de cáncer y esclerosis múltiple y a sus familias a través de los convenios de colaboración que mantiene con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Palencia y la Asociación de Esclerosis Múltiple Palencia para los que va a destinar 20.000 euros.

La institución provincial renueva su apoyo a estas dos entidades que desarrollan una labor esencial de acompañamiento, rehabilitación y atención especializada a pacientes y familias en toda la provincia, especialmente en el medio rural.

Ambas organizaciones complementan la acción de los servicios públicos, llegando allí donde las administraciones no siempre pueden hacerlo con la misma inmediatez y cercanía, poniendo el foco en la persona, su salud emocional y física, y su calidad de vida, tal y como ha destacado la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén.

Estos acuerdos, que han recibido el visto bueno de la comisión informativa de Servicios Sociales reunida hoy, consolidan un modelo de colaboración estable con el tercer sector que la Diputación considera estratégico: invertir en salud, cuidados y apoyo social es también invertir en cohesión territorial, en fijación de población y futuro para nuestros pueblos.

La colaboración con la AECC se cifra en 13.200 euros y tiene como finalidad el apoyo para el desarrollo permanente de programas y actividades como información a la población rural, visitas periódicas a personas enfermas, atención psicológica a lo largo de todo el proceso, atención grupal, pautas de rehabilitación, talleres ocupacionales y apoyo en la unidad de cuidados paliativos.

Además del convenio anual, la Diputación ha aportado 55.000 euros (el 40 por cineto del presupuesto total) para la nueva sede de la AECC, que atendió el pasado año a 864 personas, de las que 579 eran nuevos usuarios, cifras que superan ampliamente la media de sedes similares en España.

Por su parte, la colaboración con la Asociación de Esclerosis Múltiple Palencia es de 6.868 euros y tiene como objetivo ayudar en el desarrollo de un programa especializado dirigido a personas afectadas por esta enfermedad neurológica crónica y a sus familias, que combina estimulación cognitiva, logopedia, neuropsicología, fisioterapia y apoyo psicológico.

El objetivo es mantener la autonomía personal el mayor tiempo posible, prevenir complicaciones físicas y cognitivas y facilitar la integración social y laboral. Para la Diputación, estos convenios forman parte de una estrategia de provincia.

En un territorio extenso, con dispersión geográfica y envejecimiento demográfico, disponer de recursos sociosanitarios cercanos es un factor clave para que las familias permanezcan en sus pueblos.

La atención domiciliaria, el acompañamiento psicológico, la rehabilitación o las ayudas técnicas son fundamentales para que nuestros vecinos decidan seguir viviendo en sus pueblos en condiciones de calidad y seguridad, han destacado desde la institución provincial.