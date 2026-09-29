Diputación de Palencia destina 36.000 euros para convertir una vivienda tradicional de Osorno en un recurso turístico

Armisén en la visita al nuevo alojamiento turístico de Osorno. - DIP PALENCIA

PALENCIA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La localidad palentina de Osorno cuenta con un nuevo alojamiento rural gracias al apoyo de Diputación de Palencia que ha aportado 36.000 euros la puesta en marcha de 'Desóbriga', un nuevo alojamiento impulsado por Nuria Martín, que ha apostado por recuperar una vivienda tradicional "y convertirla en una nueva oportunidad de actividad económica" en el medio rural, tal y como ha destacado la presidenta de la institución, Ángeles Armisén durante su inauguración.

En este sentido, Armisén ha recordado que la ayuda de 36.000 euros procede de la convocatoria de apoyo al tejido industrial de 2025, que finalmente destinó 2,17 millones de euros a 103 empresas y autónomos de la provincia, reforzando su dotación a través del Plan +10.

En el año 2026, la convocatoria de ayudas alcanza el millón y medio de euros.

El proyecto plantea una experiencia vinculada al territorio, a la agricultura y a la identidad de Tierra de Campos y pone en valor tanto el patrimonio arquitectónico de la vivienda como el entorno y los productos de la Tierra de Campos.

Ángeles Armisén ha destacado el valor de iniciativas como esta, que demuestran que los pueblos también son espacios para emprender, invertir y generar nuevas oportunidades y ha subrayado especialmente el papel de las mujeres que deciden poner en marcha proyectos empresariales en el medio rural.

La puesta en marcha de Desóbriga coincide además con un buen comportamiento del turismo rural en la provincia, como ha aseverado la presidenta de la Diputación, ya que entre enero y agosto, Palencia ha registrado la mayor estancia media de Castilla y León, con 2,14 noches por viajero.