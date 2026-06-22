Diputación de Palencia destina 376.000 euros entre los municipios con CEAS para facilitar la atención social

CEAS de Aguilar de Campoo. - DIP PALENCIA

PALENCIA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia destina 376.000 euros a los municipios de la provincia que cuentan con oficias CEAS para facilitar la atención social en el medio rural.

En total son 14 localidades las beneficiarias, englobadas en los 11 CEAS con los que cuenta la provincia: Aguilar de Campoo, Astudillo, Carrión de los Condes, Guardo, Herrera de Pisuerga, Osorno, Paredes de Nava, Torquemada, Villarramiel, Cervera de Pisuerga, Saldaña, Baltanás, Monzón de Campos, Venta de Baños y la Mancomunidad del Cerrato, donde s eubica la sede de los centros de acción local.

La colaboración entre la Diputación y los municipios con sede y con oficina de atención social del CEAS data de 2013, cuando se aportaba una cantidad fija, aunque a partir de 2020se revisó y mejoró para asumir el total del coste en tres actuaciones como es la coordinación de los centros de servicio social en el medio rural, la reducción de costes del mantenimiento de edificios e instalaciones que hasta ahora repercutía en los ayuntamientos, y la mejora de las condiciones laborales del personal.