Diputación de Palencia destina 500.000 euros para crear vivienda pública en 19 localidades

Vista de la localidad palentina de Astudillo. - AYTO, PALENCIA

PALENCIA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia ha publicado la resolución de la convocatoria de ayudas de 'HabitaLO Rural' destinada a ayuntamientos y entidades locales menores, que destina 500.000 euros a 19 entidades locales para desarrollar actuaciones destinadas a rehabilitar y mejorar la habitabilidad de viviendas municipales, para destinarlas al alquiler residencial.

Entre las actuaciones subvencionadas se encuentran la rehabilitación de viviendas municipales, la adaptación de locales para convertirlos en viviendas, la adquisición y rehabilitación de inmuebles para alquiler social o residencial y la mejora de viviendas que ya forman parte del patrimonio municipal.

Entre ellas figuran actuaciones en Antigüedad, Bárcena de Campos, Calzada de los Molinos, Congosto de Valdavia, Husillos, La Serna, Ribas de Campos, Becerril de Campos, Torquemada, Castrillo de Onielo, Castrillo de Villavega, Cervera de Pisuerga, Dueñas y Paredes de Nava, así como en las entidades locales menores de Areños, Cabria, Nava de Santullán, Cillamayor y Ventosa de Pisuerga.

De la partida total, 406.877,07 euros serán para ayuntamientos y 93.122,93 euros para entidades locales menores.

Esta convocatoria tiene una gran demanda y así cuatro solicitudes de ayuntamientos que habían obtenido 85 puntos no han podido ser atendidas por falta de crédito: Frómista, Guardo, Melgar de Yuso y Venta de Baños.

HabitaLO Rural es una estrategia para que haya vivienda donde hay oportunidades que se puso en marcha en 2024 con una visión integral: movilizar vivienda pública y privada, favorecer el alquiler, apoyar la compra y rehabilitación y facilitar el acceso a la vivienda especialmente a jóvenes, nuevos pobladores, trabajadores y familias que quieren desarrollar su proyecto de vida en el medio rural.

Desde su puesta en marcha, 'HabitaLO Rural' ha ido incorporando diferentes líneas de apoyo y este programa ha permitido impulsar actuaciones de rehabilitación, adquisición y puesta en alquiler de vivienda municipal, con 1,4 millones de euros destinados a 46 localidades y 52 actuaciones en las distintas anualidades.