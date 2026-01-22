Diputación de Palencia destina 600.000 euros para crear o mejorar áreas infantiles y parques biosaludables

Archivo - Diputación de Palencia abre la convocatoria de ayudas para mejora de áreas infantiles o biosaludables con 400.000 euros - DIP PALENCIA - Archivo

PALENCIA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia tiene abierto el plazo hasta el próximo 18 de febrero para que los ayuntamientos puedan solicitar las ayudas dirigidas a la creación o mejora de áreas infantiles y de ejercicio físico, biosaludables y de calistenia, de titularidad municipal, que cuentan con un importe total de 600.000 euros.

Las acciones que son objeto de subvención en el caso de las áreas de juegos infantiles son la acotación, señalización y accesibilidad del área de juego o actividad física, sustitución de elementos deteriorados o que no cumplan la normativa europea (equipamiento); revestimientos de las superficies absorbentes de impactos; renovación y modificación de su emplazamiento por otro más acorde, creación de nuevas áreas y certificación de adecuación global del área a la normativa europea.

En el caso de las áreas de ejercicio físico (parques biosaludables y de calistenia), que han de encontrase en una localización distinta a las áreas de juegos infantiles existentes, se subvencionarán igualmente la resolución de deficiencias que puedan afectar a la integridad física de usuarios y mejora de las condiciones de seguridad y adaptación a la normativa europea, de igual forma que en las áreas infantiles.

Tendrán prioridad los ayuntamientos que no han recibido ayudas de la Diputación de Palencia para este mismo fin, y en el caso de los ayuntamientos que tengan varios núcleos de población, no haber sido beneficiario con ayudas de la institución provincial para este mismo fin en el núcleo de población para el que soliciten la ayuda.