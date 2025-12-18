La Diputación de Palencia destina más de 100.000 euros a 102 ayuntamientos para organizar actividades culturales

PALENCIA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia ha resuelto repartir 100.000 euros entre 102 ayuntamientos de la provincia para la organización de actividades culturales.

Esta convocatoria repartirá subvenciones que oscilan desde los 150 euros hasta los 6.500 euros para apoyar actividades que fomenten la creación, promoción y difusión de la cultura en sus distintas manifestaciones, han informado a Europa Press fuentes de la Diputación.

Las actividades objeto de subvención son las de promoción y difusión de la música clásica, las artes escénicas, el cine y la creación artística o literaria, programas y actividades orientadas a la promoción y difusión del Patrimonio Cultural, incluidas las recreaciones históricas, edición de revistas municipales de interés cultural, edición de material de propaganda y difusión de las actividades culturales a realizar.

Por el contrario, quedan excluidos de estas ayudas los desfiles, cabalgatas o procesiones vinculadas a las celebraciones de Navidad, Carnaval, Semana Santa o fiestas patronales.

También pueden ser objeto de estas ayudas las actividades relacionadas con el deporte, los juegos autóctonos, el medioambiente o los asuntos sociosanitarios, iniciativas con un contenido eminentemente turístico o de promoción económica, talleres de manualidades o actividades de naturaleza similar. En ningún caso serán subvencionables los viajes, excursiones ni los gastos derivados de comidas o celebraciones gastronómicas.