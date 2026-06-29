Diputación de Palencia entrega los inventarios de bienes a nueve ayuntamientos y ocho juntas locales

Entrega de los inventarios a los ayuntamiento y juntas locales de Palencia. - DIP PALENCIA

PALENCIA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia ha entregado los inventarios de bienes a nueve ayuntamientos y ocho juntas locales de la provincia a través de un programa que se puso en marcha en el año 2013 y que desde entonces ya se ha beneficiado 321 entidades locales.

En la convocatoria de 2025, la inversión destinada ha sido de 19.952 euros de los 30.000 presupuestados, cantidad que se mantiene para la próxima edición, actualmente en fase de resolución.

Las entidades que shan recibido su inventario son Castrejón de la Peña, Sotobañado y Priorato, Soto de Cerrato, Quintana del Puente, Cevico de la Torre, Hontoria de Cerrato, Valle de Cerrato, Monzón de Campos y la ancomunidad de Municipios Alto Pisuerga así como las entidades locales menores de Castrejón de la Peña, Loma de Castrejón, Pisón, Recueva de la Peña, Roscales y Traspeña (Castrejón de la Peña); Sotillo de Boedo (Sotobañado y Priorato); Santa Cruz del Monte (Villameriel).

La entrega de ejemplares en papel tiene un carácter simbólico, ya que los inventarios son documentos vivos y en constante actualización.

Para facilitar esta gestión, la Diputación pone a disposición de los municipios una aplicación informática y formación específica para el personal encargado de su mantenimiento.

Durante el acto de entrega de los inventarios, Ángeles Armisén ha destacado la vocación de cooperación de la Diputación con los pequeños y medianos municipios del medio rural, así como con las juntas vecinales, ya h r eafirmando "el compromiso de la institución provincial en la asistencia y apoyo a las entidades locales para una mejor gestión de sus bienes públicos".

Asimismo, ha agradecido la profesionalidad del SAM y la implicación de los alcaldes y responsables municipales por su dedicación a la mejora de la gestión local.