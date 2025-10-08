Diputación de Palencia espera alcanzar los 5.200 participantes en los Juegos Escolares 2025/26

Presentación de los Juegos Escolares en la Diputación de Palencia. - DIP PALENCIA

PALENCIA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia espera alcanzar los 5.200 participantes este curso en los Juegos Escolares, que este miércoles ha presentado el diputado de Deportes, Eduardo Tejido, quien ha destacado que estos Juegos Escolares, es un "programas muy demandado y afianzado", que llegarán, un año más, a todos los colegios.

Los Juegos Escolares en la provincia se organzan en dos grandes grupos. Por un lado, el Programa de Competición, que incluye las modalidades de ajedrez, atletismo, bádminton, baloncesto, balonmano, campo a través, fútbol sala, orientación, salvamento y socorrismo, tenis de mesa y voleibol.

Dentro de este apartado, y en respuesta a la demanda de los centros escolares, la Diputación hace hincapié en atletismo y baloncesto, con una liga provincial de baloncesto en la que participan cerca de 1.300 jóvenes.

A ello, se suman diversas jornadas en el resto de modalidades deportivas.

Este curso, como viene siendo habitual, se vuelve a dar especial relevancia al Programa de Actividades No Competitivas. Así, se acaba de convocar el XVIII Certamen de Narración Deportiva con más participación en Castilla y León, que en su última edición superó la barrera de los 3.000 trabajos.

En apenas dos semanas, se celebrará en Astudillo el tradicional Campus Multideporte, en el que decenas de jóvenes disfrutarán de un fin de semana de actividad física y convivencia.

En marzo se llevará a cabo la ya consolidada Semana Blanca Escolar, que trasladará a 200 estudiantes a la localidad de Jaca, para que puedan practicar el deporte del esquí, durante cinco días, en la estación de Astún.

En abril se celebrará el 'Mes de la actividad física', con jornadas de promoción deportiva que acercarán a cientos de escolares de toda la provincia diferentes formas de practicar actividad física, desde modalidades deportivas tradicionales, hasta otras novedosas, así como juegos cooperativos, actividades de baile.

En mayo, aprovechando la llegada de la primavera, se han programado Actividades Multiaventura, que se clausurarán en un fin de semana de mayo con la participación de un gran número de chicos en un campus multiaventura en el norte de la provincia.

Además de todo este programa, durante todo el curso se impartirán sesiones de promoción deportiva con la colaboración de clubes deportivos de la provincia, charlas sobre la importancia de los valores en el deporte y talleres de alimentación saludable.

Este año, la principal novedad será la convocatoria de jornadas que hagan llegar a los escolares la importancia del deporte como superación de dificultades y como vía de integración y de respeto.