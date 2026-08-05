Diputación de Palencia invierte 370.937 euros en el abastecimiento de agua y entorno de la iglesia de Abarca de Campos - DIPUTACIÓN DE PALENCIA

PALENCIA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia ha financiado las obras de mejora de la red de abastecimiento de agua y los entornos de la iglesia en la localidad de Abarca de Campos (Palencia), intervenciones que forman parte de la inversión de 370.937 euros realizas por la institución provincial en este municipio desde 2015.

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, ha recorrido las infraestructuras de la localidad acompañada por el alcalde de Abarca de Campos, Miguel Martín Bueno; el diputado de Acción Territorial, Urbano Alonso, y el diputado de zona, Luis Calderón.

Durante la visita, la responsable provincial ha repasado las actuaciones financiadas a través de los Planes Provinciales. Entre las obras concluidas figura la demolición y construcción de una nueva arqueta que ha permitido resolver la pérdida de agua y optimizar el suministro de la red de abastecimiento.

La actuación ha dispuesto de un presupuesto de 8.224 euros, con una aportación subvencionada por la institución provincial de 6.579 euros. Asimismo, las autoridades han comprobado los trabajos desarrollados en los entornos de la iglesia, consistentes en la urbanización y pavimentación con adoquín de una superficie de 110 metros cuadrados por importe de 9.383 euros, sufragados de forma conjunta por el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Castilla y León.

En este mismo ámbito, se encuentra adjudicada la obra de urbanización de la prolongación de la calle de la iglesia, que contempla 200 metros cuadrados de adoquinado con un presupuesto global de 22.551 euros, de los que la institución provincial aporta 16.700 euros.

A ello se suma la reciente delegación al Ayuntamiento de la pavimentación con hormigón de otros 700 metros cuadrados para rematar dicha calle, con un coste de 30.797 euros y un respaldo provincial de 23.097 euros. La presidenta provincial ha remarcado que estas obras suponen un embellecimiento del entorno para dinamizar y hacer más atractivo el núcleo urbano.

Asimismo, la Diputación ha colaborado en la reparación de las tapias del cementerio municipal mediante una ayuda de 4.690 euros. Desde 2015, la institución provincial ha destinado a Abarca de Campos un total de 370.937 euros, repartidos en 229.911 euros dirigidos a obras e infraestructuras y 141.026 euros asignados a convocatorias de cultura, turismo, promoción económica, empleo, acción territorial, servicios sociales, informática y desarrollo agrario.