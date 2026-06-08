La Diputación de Palencia ofrece 3.000 plazas para 30 actividades de ocio juvenil este verano en 100 localidades - EUROPA PRESS

PALENCIA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia ha ofertado para este verano un total de 3.000 plazas distribuidas en 30 actividades de ocio que se desarrollarán en 100 localidades de la provincia, una programación dirigida a niños y jóvenes del medio rural. La presidenta de la institución, Ángeles Armisén, acompañada por el diputado de Servicios Sociales, Juan Antonio Obispo, y por la diputada de Juventud e Infancia, Patricia Pérez, ha presentado esta propuesta para el periodo estival de 2026, la cual ha incrementado su inversión hasta superar los 57.600 euros.

La presidenta de la Diputación ha destacado que la programación ha crecido en número de plazas y actividades respecto al año pasado, cuando se organizaron 26 propuestas, por lo que ha calificado la actual edición como una de las más amplias y ambiciosas de los últimos años. Asimismo, ha asegurado que la propuesta busca reforzar el compromiso con la juventud del medio rural mediante la incorporación de nuevas iniciativas y formatos que combinan ocio, formación, deporte, creatividad y participación.

Entre las novedades principales de este año figura el Planazo Rural, una nueva línea de actividades de ocio y dinamización que se desarrollará en Baltanás (Palencia) el próximo 19 de junio en horario de tarde. La iniciativa está orientada al cuidado de los espacios comunes e incluye la rehabilitación artística de murales, la limpieza y acondicionamiento de zonas públicas, pequeñas mejoras en el mobiliario urbano y el apoyo en proyectos comunitarios locales.

Además, la institución provincial ha incorporado por primera vez varias actividades organizadas en colaboración con la Universidad Popular de Palencia (UPP). Esta colaboración incluye el taller 'Tips de fotografía con smartphone', que se impartirá en Villada (Palencia) los días 4, 5 y 6 de agosto; el taller de grafiti 'Las paredes son un lienzo', a cargo del artista palentino SETE en Villalobón (Palencia) los días 10, 11 y 12 de agosto; y la actividad 'Juegos tradicionales en la Montaña', prevista en Salinas de Pisuerga (Palencia) y Velilla del Río Carrión (Palencia).

Otra de las incorporaciones de la programación ha sido un escape room itinerante en formato camión que recorrerá diversos municipios durante el mes de julio para promover el uso saludable de la tecnología en la infancia y la adolescencia. El vehículo visitará Villamuriel de Cerrato (Palencia) y Paredes de Nava (Palencia) el 13 de julio, Saldaña (Palencia) y Herrera de Pisuerga (Palencia) el 14 de julio, y Aguilar de Campoo (Palencia) el 15 de julio. Al respecto, la diputada de Juventud, Patricia Pérez, ha subrayado que esta iniciativa responde a desafíos sociales como la prevención de adicciones comportamentales digitales.

Como complemento, la Diputación ha editado por primera vez el 'Pasaporte Jóvenes Palencia', un folleto informativo para consultar la programación estival. De igual modo, la institución ha puesto en marcha un reto en redes sociales que ha contado con la irrupción simbólica del creador de contenidos Bartolo Travel Blogger durante la rueda de prensa. La programación general se llevará a cabo durante los meses de julio y agosto con talleres de baile, patinaje, parkour, multideporte, gymkanas, senderismo nocturno, escalada y espeleología.