Diputación de Palencia ofrece 400 plazas para el programa 'Convivencia en la nieve' en Andorra, Baqueira y Sierra Nevada

Presentación de una nueva edición del programa 'Convivencia en la nieve'. - DIP PALENCIA

PALENCIA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia ofrecerá 400 plazas, repartidas en siete turnos, entre enero y marzo, para participar en el programa 'Convivencias en la Nieve' que se desarrollará en Andorra, Baqueira-Beret y Sierra Nevada.

Así lo ha explicado el diputado de Deportes, Eduardo Tejido, durante la presentación una iniciativa que promueve "la práctica deportiva, el aprendizaje del esquí y la convivencia" a través de estancias en algunas de las principales estaciones de esquí.

El destino con mayor oferta será Grandvalira, en Andorra, que contará con cinco turnos que tendrán lugar del 10 al 16 de enero, con 50 plazas; del 17 al 23 de enero, con 100 plazas; del 24 al 30 de enero, con 50 plazas; del 28 de febrero al 6 de marzo, con 50 plazas; y del 7 al 13 de marzo, con otras 50 plazas.

Por su parte, Baqueira Beret contará con un turno del 24 al 30 de enero, con 50 plazas, mientras que Sierra Nevada, en Granada, ofrecerá otras 50 plazas del 31 de enero al 6 de febrero.

Los precios por persona serán de 780 euros para los viajes a Grandvalira y Sierra Nevada, y de 890 euros para el turno de Baqueira-Beret.

En Andorra, el alojamiento se realizará en el Art Hotel, de cuatro estrellas, en Andorra la Vella; en Baqueira Beret, en el Hotel Tuca, de cuatro estrellas, en Vielha; y en Sierra Nevada, en el Hotel Gran Luna, de cuatro estrellas, en Granada.

El diputado ha explicado que todos los viajes incluyen desplazamiento en autocar desde Palencia, alojamiento en habitaciones dobles o triples con desayunos y cenas en el hotel, forfait para cinco días, alquiler de material de esquí -esquís, botas, bastones y cascos- y cursos de esquí.

Estos cursos tendrán una duración de 15 horas en Andorra y de 10 horas en Baqueira-Beret y Sierra Nevada. También se incluye la comida en pistas, con diferentes modalidades según el destino, y un seguro de accidentes que cubre posibles accidentes durante los días de actividad.

Los interesados solo podrán solicitar un viaje y en cada turno se reservará el 70 por ciento de las plazas para personas empadronadas en municipios de menos de 20.000 habitantes y el 30 por ciento para vecinos de la capital.

El Servicio de Deportes de la Diputación de Palencia será el encargado de gestionar las solicitudes y, en aquellos turnos en los que la demanda supere el número de plazas disponibles, se celebrará un sorteo público el 26 de noviembre.

Asimismo, las familias numerosas podrán beneficiarse de una bonificación del 10 por ciento en la categoría general y del 20 por ciento en la categoría especial.