La Diputación de Palencia recibirá 4,5 millones de fondos europeos para el PAI de Aguilar, Herrera, Barruelo y Alar

PALENCIA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia ha obtenido de manera definitiva 4.568.355 euros de fondos Feder del Ministerio de Hacienda para el desarrollo del Plan de Actuación Integral (PAI) 'Territorio Personas' en el área de Aguilar de Campoo, Herrera de Pisuerga, Barruelo de Santullán y Alar del Rey.

La aportación recibida supone el 40 por ciento del presupuesto del proyecto, el 60 por ciento restante, hasta alcanzar los 10 millones, será aportado por partes iguales entre la Diputación y los cuatro ayuntamientos implicados, han informado a Europa Press fuentes de la institución provincial, que dedicará a este proyecto 2,17 millones de euros.

Por su parte, los ayuntamientos aportarán la misma cantidad repartida en función de cada proyecto individual (casi 1,5 millones Aguilar de Campoo, 434.560 euros Barruelo, 434.560 euros Alar y 353.000 euros Herrera de Pisuerga).

El proyecto de la Diputación de Palencia ha obtenido la máxima puntuación de Castilla y León y para su consecución ha sido clave la vinculación del mismo a la Agenda Rural de Palencia, aprobada por la Diputación en el año 2022, elaborada con la metodología de la Agenda Urbana Española y requisito indispensable para poder acceder a la financiación Feder, tanto en este caso como en el PAI Vega Valdavia.

La ayuda ya definitiva de algo más de 4,5 millones de euros pertenece a la convocatoria 'Asignación de senda financiera Feder a planes integrados de entidades locales en el marco del desarrollo urbano sostenible' con cargo al Fondo Europeo Regional en el periodo 2021-2027 del Ministerio de Hacienda.

La Diputación ha destacado que este proyecto persigue un doble objetivo, por un lado consolidar y potenciar una de las zonas de la provincia con mayor capacidad transformadora a nivel económico y cuya experiencia pueda servir para motivar a otras zonas a iniciar el camino de la transformación eficiente y sostenible de sus territorios.

El otro objetivo es fijar y atraer población ofreciendo facilidades para asentarse y aumentando los atractivos para quedarse a vivir y a trabajar. La institución provincial determinó el área conformada por cuatro municipios limítrofes ubicados en el noroeste de la provincia, que son lo que cumplen los requisitos de las bases de la convocatoria.

Esta área está compuesta por un municipio de más de 5.000 habitantes, Aguilar de Campoo como cabecera de comarca, y otros tres que suman más de 10.000 habitantes y que son Barruelo de Santullán, Alar del Rey y Herrera de Pisuerga.

MEJORAS EN LAS LOCALIDADES

Aguilar de Campoo se presenta como la cabecera de comarca, con 6.823 habitantes, y el principal núcleo de dinamismo socioeconómico de la zona norte con un importante crecimiento productivo y empresarial en los últimos años.

No obstante, el crecimiento de la oferta laboral no ha ido acompañada de un crecimiento de la oferta residencial por falta de espacio urbanizado y parcelas donde construir. Según datos consolidados de Movilidad Cotidiana de la estadística experimental del INE, en 2019 llegaban diariamente a Aguilar 1.542 personas, lo que supone una media de más del 21 por ciento del total de la población censada, una cifra extraordinariamente elevada e inusual.

Herrera de Pisuerga, con 1.898 habitantes, y a solo 20 minutos en coche de Aguilar, ha conseguido estabilizar el descenso de población, pero requiere de un mayor atractivo y mejora de los servicios urbanos como una herramienta para retener población. Barruelo de Santullán por su parte, con 1.160 habitantes y a 15 minutos de Aguilar, también sufre la disminución de su oferta de vivienda, especialmente en los últimos años.

Finalmente, Alar del Rey, con 912 habitantes, y también a 15 minutos de Aguilar y a 8 de Herrera, proporciona trabajadores para los otros municipios, pero tiene dificultades para acoger a nuevos habitantes también por la falta de parque de viviendas.

Los cuatro municipios tienen una elevada interrelación socioeconómica y territorial y existe en la zona un importante circuito de movilidad cotidiana entre sus habitantes, ya sea por motivos laborales, académicos, atencionales o culturales. Además, conforma uno de los corredores más dinámicos de los últimos años en el país, especialmente en la zona norte.

El Plan recoge proyectos coordinados entre sí para afrontar las dificultades del área. En Aguilar, 'Proyecto de Estrategia de reforma urbana para el acceso a nuevos desarrollos de vivienda' con un presupuesto de 5,5 millones de euros.

En Barruelo de Santullán, 'Proyecto de remodelación del antiguo auditorio para la construcción de vivienda de alquiler municipal', con un presupuesto de 1,6 millones de euros. En Alar del Rey, 'Proyecto de construcción de vivienda de alquiler municipal y su integración en el paisaje de ribera', con un presupuesto de 1,6 millones de euros. En Herrera de Pisuerga, la rehabilitación del mercado de ganado, un proyecto dotado con 900.000 euros y la rehabilitación del polideportivo municipal en clave de eficiencia energética con un presupuesto de 400.000 euros.