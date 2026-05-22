Diputación de Palencia y UVA convocan los Premios 'I+D+i Generando valor rural' dotados con 30.000 euros

PALENCIA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia, en colaboración con la Fundación Universidad de Valladolid (UVA), ha convocado una nuevo una nueva edición de los premios 'Generando valor rural', dotados de 30.000 euros.

El objetivo de estos galardones es generar oportunidades que apoyen la dinamización empresarial e innovadora en la provincia de Palencia, consciente de la importancia que tiene la innovación y el emprendimiento en el sector empresarial.

Los interesados pueden presentar su candidatura hasta el próximo 15 de junio de 2026, han informado a Europa Press fuentes de la Diputación palentina.

Los galardones reconocerán los mejores proyectos innovadores planteados por las empresas que tengan como objetivo principal fomentar la competitividad empresarial, el espíritu innovador y el emprendimiento en el medio rural palentino.

De este modo, se pretende motivar a las empresas y emprendedores sobre la necesidad de invertir en conocimiento y desarrollo tecnológico, para elevar el grado de competitividad empresarial en la provincia de Palencia.

Podrán ser beneficiarios de esta convocatoria las pequeñas y medianas empresas que tengan actividad económica en el medio rural palentino y los emprendedores que presenten un proyecto innovador para el medio rural palentino podrán participar en esta convocatoria, pudiendo acceder únicamente al accésit de carácter honorífico.

DOTACIÓN

Se otorgarán dos premios destinados a empresas y un accésit destinado a emprendedores. El primer premio estará dotado de 18.000 euros y el segundo con 11.000. También se otorgará un accésit de carácter honorífico con 1.000 euros.

La empresa premiada recibirá el premio correspondiente condicionado a que el importe se destine a la financiación del proyecto de investigación sobre la necesidad tecnológica innovadora presentada.

Este proyecto será necesariamente realizado por un grupo o investigador de la Universidad de Valladolid, que diseñará la solución tecnológica innovadora más eficaz para dar respuesta a la citada necesidad empresarial.

Las empresas premiadas firmarán un convenio con los grupos de investigación de la UVA que asuman los retos, contando con la colaboración de Fundación Universidad de Valladolid.

Para dar a conocer estos galardones, el martes 26 de mayo a las 9.30 tendrá lugar una charla informativa sobre la presentación de candidaturas a los Premios I+D+i 2025 en el Campus la Yutera de Palencia, en un aula del edificio polivalente.