Diputación reparte más de 7.700 gafas homologadas para que los escolares de Palencia observen el eclipse

Armisén durante la rueda de prensa. - DIP PALENCIA

PALENCIA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia han preparado un operativo de operativo de protección, información y sensibilización con motivo del próximo eclipse total del 12 de agosto que incluye la edición de 20.000 guías informativas, 100.000 folletos y el reparto de más de 7.700 gafas homologadas para los escolares de la provincia.

La presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, ha destacado durante la presentación del operativo que todas estas medidas se han puesto en marcha con el objetivo de garantizar que toda la población pueda disfrutar "de este gran acontecimiento astronómico en las máximas condiciones de seguridad".

En este sentido, Armisén ha insistido en que uno de los principales objetivos de este operativo es asegurar que todos los niños de la provincia puedan observar el eclipse de forma segura.

Para ello, se han distribuido 7.724 gafas homologadas conforme a la norma ISO 12312-2:2015 entre todos los alumnos de los centros educativos de la provincia. Los lotes destinados a los centros escolares han sido calculados para cubrir a todo el alumnado, incorporando además un porcentaje adicional para el profesorado y material didáctico específico que permitirá trabajar el fenómeno astronómico en las aulas.

Además, la Diputación ha liderado una iniciativa de compra conjunta destinada a los ayuntamientos de la provincia para que loss municipios puedan adquirir gafas homologadas de alta calidad a precios competitivos.

Asimismo, los municipios de la provincia han solicitado más de 35.000 gafas adicionales para asegurar la protección y a vecinos y visitantes, tal y como ha explicado la presidenta de la Diputación.

Por otra parte, la Institución provincial ha editado y distribuido 20.000 guías informativas, elaboradas en colaboración con la Agrupación Astronómica Palentina, así como más de 100.000 folletos divulgativos y de seguridad que llegarán a todos los rincones de la provincia.

Este material recoge recomendaciones técnicas, consejos de prevención y pautas para disfrutar del eclipse sin riesgos para la salud ocular y se han preparado con el fin de informar adecuadamente a la población sobre las medidas de observación segura.

Desde que comenzó 2025, la Diputación ha impulsado diferentes actividades de divulgación científica para acercar la astronomía a la ciudadanía y fomentar una observación responsable del fenómeno.