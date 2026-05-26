La Diputación repartirá 14 millones de euros a través de diferentes planes y fondos

Archivo - Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación de León. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León ha aprobado en la comisión de Cooperación que se ha celebrado este martes las bases del Plan de Ocupabilidad Laboral para 2026, del Plan de Ocupabilidad e Inserción Laboral para Piscinas y Playas Fluviales, el reparto del Fondo de Cohesión 2025 y el reparto de la séptima fase del Plan de Infraestructuras, Obras y Servicios (PIOS), que se ratificarán mañana en sesión plenaria y supondrán el reparto de 13.928.881 euros.

Para el Plan de Ocupabilidad e Inserción Laboral 2026 se destinarán 8.181.313 euros. Está destinado a los ayuntamientos con una población inferior a los 20.000 habitantes, para colaborar en la contratación de personal entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026.

Los casi 8,2 millones de euros con los que cuenta serán financiados a cargo de los presupuestos de 2026 (7.363.181,7 euros) y 2027 (818.131,3 euros). Los criterios para el reparto de estas ayudas se basan en el número de habitantes de los ayuntamientos.

Los requisitos para optar a las ayudas establecen que las contrataciones se formalicen a partir del 1 de enero de 2026, con un periodo de actividad con finalización el 31 de diciembre. La preselección de los trabajadores la realizará la oficina de empleo correspondiente a través de la presentación de la oferta de empleo.

La selección final de los trabajadores la será responsabilidad de cada ayuntamiento, en función de criterios objetivos de selección y publicidad, a través de la publicación de un anuncio, al menos, en el tablón de anuncios de a sede electrónica. Los contratos no podrán tener una duración superior a los doce meses ni inferior a los dos y los trabajadores no podrán desempeñar un segundo puesto de trabajo mientras se mantenga la contratación.

El número de horas contratadas nunca podrá ser inferior al 50 por ciento de la jornada ordinaria y las solicitudes se podrán presentar en la sede electrónica de la Diputación en el plazo de 20 días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

SUBVENCIÓN AUTOMÁTICA

Los ayuntamientos que tengan delegada la recaudación de los tributos en la Diputación recibirán el anticipo de la subvención automáticamente por el 90 por ciento del importe total, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

Por otro lado, la comisión ha dado luz verde, a la espera de su aprobación mañana en el pleno, a las bases que regirán el Plan de Ocupabilidad e Inserción Laboral destinado a subvencionar la contratación de personal en las piscinas municipales y playas fluviales autorizadas para el baño por la Junta de Castilla y León, abiertas al público en el periodo estival de 2026.

Para estas subvenciones la Institución provincial destinará un total de 669.750 euros, de los cuales 627.000 euros serán para los ayuntamientos de la provincia con menos de 20.000 habitantes y 42.750 euros, para las juntas vecinales.

CONVENIO CON LA JUNTA

Para la puesta en marcha del Plan la Diputación colabora con la Junta a través de un convenio con el que se pretenden impulsar las políticas activas de empleo para la contratación de trabajadores desempleados e inscritos como demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo de la Comunidad.

Las ayudas están destinadas a sufragar los contratos que se realicen entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de 2026, que no podrán ser superiores a tres meses ni inferiores a dos, y que serán preferentemente a jornada completa. Los contratos a media jornada no podrán ser inferiores al 50 por ciento de la jornada legal.

La cantidad máxima subvencionada por trabajador al día es de 77 euros para contrataciones a jornada completa o la parte proporcional al número de horas contratadas. Se trata de una asignación fija de 7.125 euros por cada piscina municipal, así como por cada playa fluvial.

La preselección de los trabajadores la realizará la oficina de empleo correspondiente y la selección final de los trabajadores la realizará el ayuntamiento o la junta vecinal. Las subvenciones son compatibles con otras ayudas otorgadas por otras administraciones públicas o privadas.

CONTRATACIÓN DE DESEMPLEADOS

Según el diputado de Cooperación y SAM, Valentín Martínez, la Diputación trabaja para facilitar a las entidades locales de la provincia la contratación de personas desempleadas, ya que estas subvenciones son una herramienta básica para luchar contra la despoblación.

Además, ha hecho hincapié en que León se enfrenta cada día al reto de la despoblación, motivo por el cual la Institución provincial hace un "importante esfuerzo" para consolidar un tejido económico estable a través del que ofrecer mejores servicios, también durante el verano, cuando la población aumenta en los pueblos.

Por lo que se refiere al Fondo de Cohesión Territorial, la Diputación ha aprobado durante la comisión, y ratificará mañana en el pleno, el reparto de 2.120.035,6 euros a 134 ayuntamientos. El Fondo está financiado por la Institución provincial leonesa, que aporta el 25 por ciento; la Junta, que subvenciona el 50 por ciento y los propios ayuntamientos, que colaboran con el 25 por ciento restante.

ABASTECIMIENTO DE AGUA

El objetivo principal de esta línea (teniendo en cuenta los problemas de desabastecimiento de agua que se han producido en diferentes zonas de la provincia como consecuencia de la sequía) es mejorar y ampliar las redes de abastecimiento y de captación de agua y, en general, las que estén destinadas a paliar la falta de abastecimiento en las diferentes poblaciones.

En el caso de que los municipios certifiquen que no tienen problemas en este tipo de abastecimiento las inversiones se podrán destinar a actuaciones en infraestructuras y equipamiento de servicios municipales obligatorios de competencia local como pavimentación o alumbrado (excepto las relativas a los servicios sociales y asistenciales, educación, cementerios y equipamientos culturales e instalaciones deportivas).

En cuanto a la séptima fase del PIOS, contará con 3.102.04,8 euros que se repartirán entre nueve ayuntamientos. El Plan, dotado con 60 millones, tiene el objetivo que los municipios leoneses puedan realizar más obras y contratar más servicios para que los leoneses que residen en el medio rural tengan la posibilidad de desarrollar en él su vida, según ha concluido el diputado de Cooperación y SAM.