Diputación de Salamanca convoca el XXIV Concurso de Dibujo Escolar 'Venancio Blanco' con plazo hasta el 17 de abril

Dibujos de anteriores ediciones del Concurso de Dibujo Escolar Venancio Blanco de la Diputación de Salamanca. - DIPUTACIÓN DE SALAMANCA
Publicado: miércoles, 18 febrero 2026 18:04
SALAMANCA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Salamanca ha convocado el XXIV Concurso de Dibujo y Deporte Escolar 'Venancio Blanco' correspondiente al curso 2025-2026, con plazo de presentación de candidaturas hasta el próximo 17 de abril.

El certamen, consolidado en el calendario educativo provincial y que tiene como objetivo fomentar la práctica y los valores del deporte en el ámbito escolar a través de la expresión artística, está dirigido a todos los alumnos de Educación Primaria matriculados durante este curso en centros escolares ubicados en municipios de menos de 20.000 habitantes.

La participación se estructura en tres categorías: Benjamín (1º y 2º de Primaria), Alevín (3º y 4º de Primaria) e Infantil (5º y 6º de Primaria), tal y como ha señalado la Diputación en un comunicado recogido por Europa Press.

La institución provincial ha precisado que la inscripción deberá formalizarse exclusivamente a través de la sede electrónica de la Diputación, y los dibujos se remitirán por correo certificado a la Sección de Deportes. El plazo de presentación ya está abierto y finalizará el viernes 17 de abril.

Los escolares podrán presentar sus trabajos en formato DIN A-4, con técnica libre, y podrán elegir entre dos temáticas, el deporte relacionado con la naturaleza o el deporte en su propio centro educativo.

Los dibujos deberán ser anónimos y cumplir estrictamente los requisitos de identificación establecidos en las bases, y será responsabilidad de los centros escolares la correcta numeración y remisión de la documentación correspondiente.

El jurado seleccionará diez trabajos finalistas por cada categoría, de los que cinco serán premiados y los cinco restantes recibirán accésit. El fallo, que será inapelable, se hará público en el mes de mayo.

En cada categoría, los cinco mejores dibujos obtendrán diploma y un vale de 100 euros para la adquisición de material deportivo en establecimientos colaboradores, mientras que los finalistas recibirán un accésit y un vale de 50 euros.

Asimismo, se concederán dos premios colectivos de 600 euros en material deportivo a los centros escolares que aporten mayor número de trabajos finalistas.

Toda la información detallada sobre las bases del concurso puede consultarse en el Boletín Oficial de la Provincia a través del enlace https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/documentacion/bop/... P-SA-20260213-002.pdf

