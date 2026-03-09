Diputación de Salamanca destina 11.700 euros a convenios con mayores, personas con discapacidad y enfermedades mentaless

Imagen de la sede del Area de Bienestar Social de Diputación de Salamanca. - DIP SALAMANCA

SALAMANCA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación provincial de Salamanca destinará 11.700 euros para convenios de colaboración con tres entidades regionales, la Fundación Castellano Leonesa para la Tutela de Personas Mayores (Fundamay); Fundación de Castilla y León para la Prestación de Apoyos a Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo (Futudis); y Fundación Tutelar de personas con Enfermedad Mental (Feclem).

Este presupuesto se distribuye entre las tres fundaciones con 3.900 euros para cada una de las entidades, lo que supone casi un incremento del 100 por cien con respecto al año pasado, ya que cada una de ellas recibió 2.000 euros, como ha recordado la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

Por una parte, la Diputación de Salamanca ha vuelto a suscribir el convenio de colaboración con Fundamay para la gestión y resolución de situaciones de tutela y atención social de las personas mayores de la provincia de Salamanca con algún grado de indefensión.

En relación a Futudis, el convenio tiene por objeto la colaboración entre ambas Instituciones para la gestión y resolución de situaciones de tutela y atención social de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo declaradas incapaces de la provincia de Salamanca, con algún grado de indefensión.

Por último, la Diputación de Salamanca ha renovado el acuerdo de colaboración con Feclem, ya qye la entidad asume la tutela, curatela u otra figura jurídica de guarda que precisen las personas de la provincia de Salamanca que, padeciendo una enfermedad mental grave, hayan sido judicialmente incapacitadas por razón de dicha enfermedad y carezcan de pariente o allegados idóneos para el desempeño de tales cargos tutelares.