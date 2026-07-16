La Diputación de Salamanca impulsa la ruta 'Raíces de Salvatierra' dentro del Programa de Voluntariado Juvenil 2026. - DIPUTACIÓN DE SALAMANCA

SALAMANCA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Salamanca, a través de su Área de Bienestar Social, Igualdad y Juventud, ha presentado la nueva ruta 'Raíces de Salvatierra', un itinerario de carácter ambiental, paisajístico y patrimonial que vertebrará los núcleos poblacionales de Campillo de Salvatierra, Cabezuela de Salvatierra y Palacios de Salvatierra, pertenecientes al municipio de Guijuelo, en el marco del Programa de Voluntariado Juvenil 2026.

El proyecto que alcanza su XIV edición y ha actuado ya en 28 municipios, se consolida como una iniciativa que promueve la participación de los jóvenes en la conservación y puesta en valor del patrimonio natural y cultural de la provincia, fomentando valores como la solidaridad, la sostenibilidad, el compromiso social y el cuidado del medio ambiente.

El programa se desarrolla gracias al convenio de colaboración entre la Diputación y la Universidad de Salamanca, a través de la Oficina Verde, con una aportación económica de 30.000 euros por parte de la institución provincial.

La iniciativa cuenta además con la implicación de las pedanías de Campillo de Salvatierra, Cabezuela de Salvatierra y Palacios de Salvatierra, a través del Ayuntamiento de Guijuelo, que colaboran en el diseño del recorrido, la señalización y la difusión del proyecto entre la población local.

La nueva ruta 'Raíces de Salvatierra' contará con un recorrido total señalizado de 23,9 kilómetros, incluyendo un itinerario principal circular de 12,4 kilómetros y un ramal adicional pensado para facilitar su recorrido en bicicleta. El trazado permitirá descubrir algunos de los principales valores naturales, etnográficos e históricos de la comarca, recorriendo antiguos caminos vecinales y vías pecuarias que conectan los tres núcleos de población y atraviesan paisajes característicos de la dehesa salmantina.

A lo largo del recorrido se instalarán tres mesas informativas, además de diferentes puntos de interpretación mediante códigos QR, que ofrecerán información sobre la biodiversidad del entorno, el paisaje adehesado, el patrimonio arquitectónico popular y los usos tradicionales del territorio. Asimismo, parte del itinerario discurre por el trazado de la histórica Ruta de la Plata, incorporando un importante valor patrimonial al proyecto, tal y como ha reseñado la Diputación en un comunicado recogido por Europa Press.

El Programa de Voluntariado Juvenil desarrolla durante todo el año numerosas actividades de sensibilización, formación y participación dirigidas especialmente a la población joven. Entre las acciones ya realizadas en esta edición la Diputación destaca el concurso de fotografía 'Raíces de Salvatierra', además de talleres sobre prevención de incendios, aves, insectos y usos tradicionales de las plantas y cosmética natural, además de las labores de diagnóstico y señalización de la ruta.

El acto de presentación ha contado con la participación de la diputada de Bienestar Social, Igualdad y Juventud, Eva Picado; la vicerrectora de Cultura, Patrimonio, Sostenibilidad y Desarrollo de Campus de la Universidad de Salamanca, Matilde Olarte; el alcalde de Guijuelo, Roberto Martín, así como de las tres pedanías y representantes de la Oficina Verde.