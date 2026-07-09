La Diputación de Salamanca inaugura una nueva zona recreativa en La Atalaya tras una inversión de 104.000 euros

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, inaugura junto al alcalde de La Atalaya, Jesús Pérez, y otros representantes la nueva zona recreativa de La Atalaya. - DIPUTACIÓN DE SALAMANCA

LA ATALAYA (SALAMANCA), 9 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, ha inaugurado, junto al alcalde de La Atalaya, Jesús Pérez, la nueva zona recreativa del municipio, un proyecto que ha supuesto una inversión superior a los 104.000 euros y que permitirá ampliar la oferta de ocio y turismo en un enclave privilegiado junto al río Agadón.

El nuevo espacio, con una superficie de unos 2.000 metros cuadrados, cuenta con una piscina natural, amplias zonas verdes y un sistema de riego automático alimentado mediante placas solares, concebido para ofrecer un lugar de encuentro y disfrute tanto para los vecinos como para quienes visitan el municipio.

Durante el acto, el presidente, que ha estado acompañado de los diputados comarcales Marcos Iglesias y Gerardo Marcos, ha destacado el compromiso del alcalde para sacar adelante una actuación que ha requerido años de trabajo y numerosas gestiones hasta hacerse realidad.

"Los pueblos avanzan cuando hay alcaldes que creen en ellos, que llaman a las puertas de las administraciones y convierten las oportunidades en proyectos útiles para sus vecinos", ha señalado, al tiempo que ha puesto en valor la constancia demostrada por Jesús Pérez para impulsar esta iniciativa.

La Diputación de Salamanca ha contribuido con 40.000 euros a través de los Planes Provinciales y con una subvención de Diputación de 10.340 euros, mientras que ADECOCIR ha financiado otros 41.310 euros, completándose la inversión con la aportación municipal.

El presidente ha recordado que este proyecto refleja el objetivo con el que la Diputación pone a disposición de los ayuntamientos diferentes líneas de ayuda: facilitar que los municipios puedan ejecutar actuaciones que mejoren la calidad de vida de sus vecinos y generen nuevas oportunidades para el medio rural.

Asimismo, ha destacado el potencial turístico de La Atalaya y ha animado a los salmantinos a descubrir un municipio que ha sabido poner en valor uno de sus principales atractivos naturales.

Por su parte, el alcalde, Jesús Pérez, ha avanzado que el Ayuntamiento desarrollará nuevas actuaciones en este entorno para seguir mejorando el área recreativa y consolidarla como un referente de ocio y naturaleza en la comarca.