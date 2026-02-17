La Diputación de Salamanca incorpora a su catálogo el de la muestra 'Vestir el barro en Castilla y León'. - DIPUTACIÓN DE SALAMANCA

SALAMANCA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Salamanca ha añadido al catálogo de publicaciones del Instituto de las Identidades el de la muestra 'Vestir el barro en Castilla y León. Fotografías de la Escuela madrileña de Cerámica en Castilla y León'.

La exposición muestra los trabajos de esta escuela a través de tres conjuntos de piezas. Por un lado, una selección de las fotografías realizadas en los cursos de verano en Castilla y León, centradas en indumentaria; un segundo grupo formado por piezas cerámicas como jarrones, figuras y paneles de azulejos que dan corporeidad a estas fotografías y que son el trabajo de los alumnos, y una tercera parte que muestra las indumentarias que vieron estos artistas, en diferentes localidades de Castilla y León.

En el caso de Salamanca, la sala de exposiciones del edificio de la Diputación, junto a la Torre del Clavero, has acogido esta muestra entre el 17 y el 23 de noviembre de 2025, bajo el título 'Vestir el barro. Escuela Madrileña de Cerámica en Salamanca, Candelario y la Alberca, 1922-1924', localidades por las que pasaron los alumnos de la Escuela Madrileña.

La muestra incluía principalmente fotografías, reproducciones de acuarelas y una variada selección de indumentaria tradicional procedentes de estas localidades. De Salamanca se conservan 572 fotografías; de Candelario, 20; y de La Alberca, 552, un número excepcional, tal y como ha asegurado la Diputación en un comunicado recogido por Europa Press.

Tanto las fotografías de La Alberca como de Candelario recogen desde posados de tipos populares con indumentaria tradicional, arquitectura, escenas de las actividades de la Escuela (pintar, modelar, visitas), hasta las piezas de cerámica que hacen en sus estancias y las elaboradas a su vuelta a la Escuela. Esta colección de fotografías e indumentarias ha sido posible gracias a la colaboración con el Museo de Historia de Madrid, donde actualmente se conservan, han añadido desde la institución provincial.

En estos trabajos se refleja el interés especial que la Escuela tuvo por la representación de la indumentaria y los tipos populares de Castilla y León, que la convirtió además en un archivo fundamental para el estudio de la etnografía castellana y leonesa.

La edición del catálogo que ahora se publica es una colaboración con el Museo Etnográfico de Castilla y León y la Diputación de Zamora, y estará a la venta al precio de nueve euros.