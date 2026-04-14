La Diputación de Salamanca plantará 1.400 árboles en municipios de la provincia

La diputada Pilar Sánchez. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Salamanca plantará 1.400 árboles en diferentes municipios de la provincia a través de la puesta en marcha de una nueva campaña de educación ambiental 'Arbolar', una iniciativa que comenzó en 2021, momento desde el que se han plantado unos 5.000 árboles.

La actividad, presentada este martes por la diputada de Medio Ambiente, Pilar Sánchez, está diseñada para favorecer la plantación de árboles frutales y plantas arbustivas en pueblos de la provincia, especialmente en aquellos con escasez de arbolado en su entorno.

El objetivo principal es "aumentar la biodiversidad, recuperar parcelas municipales sin uso y fomentar la educación ambiental y la participación ciudadana", tal y como ha recordado la diputada en rueda de prensa.

A través de esta iniciativa se plantarán aproximadamente 35 árboles frutales en los municipios que lo soliciten, donde se tendrá en cuenta a aquellos con mayor necesidad de arbolado por la escasez de este en su entorno.

La actividad contará con la asistencia de un técnico especialista que acompañará a las personas participantes durante las labores de plantación, explicándoles e informándoles de la importancia medio ambiental de la plantación de arbolado y de su cuidado. Entre las especies que se plantarán se encuentran manzanos, olivos, perales, membrilleros, nogales, higueras, almendros, madroños, photinia serrulata, durillos y laureles.

Entre los objetivos que tiene esta campaña está incrementar biodiversidad en los municipios, aportar recursos a los municipios en educación ambiental recursos naturales para polinizadores y aves", ha indicado Sánchez.

'Arbolar 26' se llevará a cabo entre los meses de abril y mayo a través de un presupuesto de 63.800 euros, aproximadamente 1.400 euros por actividad. Desde el departamento de medio ambiente de la Diputación se ha enviado una circular informativa de esta actividad a los ayuntamientos, en la que se explica que es una iniciativa totalmente gratuita para los municipios que lo soliciten.

El único requisito que se les exige es que cada actividad congregue a entre 15 y 20 personas que sean partícipes de la campaña.