La Diputación de Salamanca premia a alumnos de Vitigudino, Villamayor y Guijuelo por su iniciativa emprendedora

SALAMANCA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Salamanca ha realizado este martes una nueva entrega de premios del programa 'Motivar para Emprender', iniciativa dirigida a alumnos de 3º y 4º de la ESO de la provincia con el objetivo de fomentar la cultura emprendedora en el medio rural.

Alumnos de Vitigudino, Villamayor y Guijuelo han recibido premios en un acto celebrado en el auditorio Enrique de Sena de Santa Marta de Tormes que ha contado con la participación del presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias; el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca, Eloy Ruiz; y el alcalde de Santa Marta de Tormes, David Mingo.

Todos ellos han coincidido en destacar la importancia de impulsar el talento joven como motor de desarrollo para el futuro de los municipios de la provincia.

Durante su intervención, Javier Iglesias ha puesto en valor la capacidad de los jóvenes para generar ideas innovadoras y ha subrayado que "emprender no es solo crear una empresa, sino tener la iniciativa de construir vuestro propio futuro".

Asimismo, ha insistido en el papel clave del medio rural como espacio de oportunidades, animando a los estudiantes a "ver posibilidades para emprender donde otros ven dificultades, porque el medio rural tiene vida y futuro".

El programa ha contado con la participación de alumnos procedentes de nueve centros educativos de Alba de Tormes, Béjar, Ciudad Rodrigo, Guijuelo, Peñaranda de Bracamonte, Santa Marta de Tormes, Villamayor y Vitigudino.

GALARDONADOS

En esta edición, el primer premio ha sido para el proyecto 'RuralMatch', presentado por tres alumnos del IES Ramos del Manzano de Vitigudino, una iniciativa enfocada al relevo generacional en los negocios rurales.

El segundo premio ha recaído en 'Huerto Ecológico y venta de productos locales' de tres alumnas del IESO Tomás Bretón de Villamayor. El tercer premio ha sido para 'Senda y Sabor: El Camino de los Andares, del IES Vía de la Plata de Guijuelo, presentado por cinco alumnos.

La jornada ha comenzado con una visita previa de los alumnos a la Escuela de Hostelería de Santa Marta de Tormes, donde han podido conocer de primera mano, a través del colaborador de la Escuela, José Luis Martín, y de la chef Sara Cámara, experiencias reales de emprendimiento en materia gastronómica.

Además, durante el acto institucional han intervenido emprendedores de Santa Marta como Roberto Becerro Regalado, artista urbano, Inmaculada de la Cruz Hernández, de Interiorismo y Reformas, y Arturo Martín Rodrigo, de Centro de Deporte y Salud, que han compartido sus trayectorias profesionales, acercando a los jóvenes ejemplos reales de iniciativa empresarial.

'Motivar para Emprender' se ha consolidado, tal y como han señalado desde la Diputación en un comunicado recogido por Europa Press, como una herramienta clave para despertar vocaciones emprendedoras entre los jóvenes salmantinos, además de fomentar valores como la creatividad, la innovación y el arraigo al territorio como base para construir el futuro de la provincia.