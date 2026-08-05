La Diputación de Salamanca proyectará en 25 municipios la película 'Pastoris', rodada en habla palra del Rebollar

Archivo - Proyección de 'Pastoris' en el Palacio de las Salinas. - DIPUTACIÓN DE SALAMANCA - Archivo

SALAMANCA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Salamanca acercará durante este verano la película 'Pastoris' a 25 municipios de la provincia a través de un ciclo de proyecciones que permitirá a los vecinos disfrutar de esta producción rodada íntegramente en escenarios naturales salmantinos y filmada íntegramente en habla palra del Rebollar, una variedad lingüística del dominio asturleonés en peligro de desaparición.

Producida por Stellarum Films, está ambientada a comienzos del siglo XIX y narra la historia de Domingo, un pastor que regresa a su hogar tras la Guerra de la Independencia y emprende un viaje marcado por la memoria, la identidad y la trashumancia.

Rodada principalmente en la comarca de El Rebollar, la película pone en valor el patrimonio natural, histórico y lingüístico de la provincia, así como las tradiciones vinculadas al mundo pastoril y al medio rural.

El reparto está encabezado por Sergio Cardoso, Marian Arahuetes, Laura Contreras, Antonio Reyes y Assumpta Serna, quienes protagonizan un relato que rinde homenaje a la memoria, las raíces y la cultura popular del territorio, tal y como ha apuntado la Diputación en un comunicado recogido por Europa Press.

Las primeras proyecciones tendrán lugar durante el mes de agosto en Villasrubias, el 8 de agosto; en San Esteban de la Sierra, el 9; en Peñaparda, el 11; en Monsagro, el 13; en Masueco, el 15; en Espeja, el 16; en Navasfrías, el 17; en Robleda, el 18; en Morasverdes, el 19; en Pereña, el 20; en El Maíllo, el 21; en Puebla de Yeltes, el 22; en Villar de Ciervo, el 23; en Ituero de Azaba, el 25; en Yecla de Yeltes, el 26; en Cabrillas, el 28, y en El Payo, el 29.

Tras este primer recorrido por 17 localidades durante el mes de agosto, el ciclo continuará durante el otoño con nuevas proyecciones en otros municipios de la provincia, hasta completar un total de 25 localidades.

En esta segunda fase, 'Pastoris' llegará a Aldea del Obispo, Candelario, Cantalpino, Fuenteguinaldo, Fuentes de Oñoro, Guijuelo, La Atalaya, Linares de Riofrío, Macotera, Sotoserrano y Tamames.