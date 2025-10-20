La Diputación de Salamanca publica su plan de Extinción de Incendios para municipios de menos de 20.000 habitantes

SALAMANCA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Provincia publica en su edición de este lunes, 20 de octubre, la convocatoria del Plan de Prevención y Extinción de Incendios Previn 2025, impulsado por la Diputación de Salamanca y destinado a los municipios de la provincia de menos de 20.000 habitantes para la adquisición, reparación o sustitución de equipamiento de protección civil y de prevención y extinción de incendios.

A partir de su publicación, los ayuntamientos interesados disponen de 15 días hábiles para presentar sus solicitudes a través de la Sede Electrónica de la Diputación de Salamanca (Trámites - Gestión de Servicios Urbanos), tal y como ha señalado el organismo provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

Con una dotación inicial de cuatro millones de euros, el Plan Previn 2025 tiene como finalidad "reforzar la capacidad de respuesta de los municipios ante situaciones de emergencia y lucha contra incendios, además de garantizar que puedan actuar de forma rápida y hasta la llegada de los servicios de emergencia", han subrayado desde la Diputación.

Las ayudas, que se concederán en régimen de concurrencia competitiva, podrán cubrir hasta el 80 por ciento del coste total de adquisición o mejora del equipamiento, con importes máximos de hasta 25.000 euros por municipio (en el caso de los incluidos en el Anexo III del Plan Infocal) y 15.000 euros para el resto, más 5.000 euros adicionales por cada núcleo de población con más de diez habitantes.

El programa incluye la subvención de una amplia gama de equipamientos como hidrantes, bocas de riego, autobombas portátiles, remolques contra incendios, carretillas, escaleras, batefuegos y extintores, entre otros materiales esenciales para la intervención inmediata en los cascos urbanos, han señalado desde la Diputación.

Al respecto de este programa, el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, ha subrayado en su presentación que se trata de un plan que "surge tras la escucha activa a los alcaldes y para dar respuesta a las necesidades reales" de los municipios.

Por todo esto, ha destacado que el plan pretende llegar "a todos los municipios solicitantes", aunque se priorizará a los incluidos en el Grupo 1 y a aquellos que no cuentan con parque de bomberos.

El texto completo de la convocatoria puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.subvenciones.gob.es/bdnstrans/L370000/es/inicio) y en la página web de la Diputación de Salamanca (http://www.lasalina.es/presidencia/informacion/subvenciones/...).