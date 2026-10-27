Diputación de Segovia anticipa más de 1'4 millones a los ayuntamientos de la provincia para que dispongan de liquidez

Reunión de la Junta de Gobierno de Diputación de Segovia presidida por Miguel Ángel de Vicente. - DIP SEGOVIA

SEGOVIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia ha acordado un anticipo de 1,44 millones de euros de la recaudación de tributos a los ayuntamientos de la provincia para que dispongan de liquidez, tal y como se ha dado cuenta en la Junta de Gobierno celebrada este martes.

Se trata de un sistema de abonos establecidos a lo largo del año que facilita que los consistorios dispongan de liquidez independiente de la fecha del calendario y en esta ocasión se trata del pago extraordinario correspondiente al mes de octubre, estando previsto otro en el próximo mes de noviembre.

Este sistema de pagos está asentado ya en la Diputación, puesto que se aprobó por el Pleno de la Corporación en marzo de 2017, como vía para que los ayuntamientos puedan hacer frente a sus compromisos.

En virtud de este sistema, los Servicios Tributarios de la institución provincial establecen anticipos ordinarios en abril, junio, septiembre y diciembre y cada uno de ellos equivale a la cuarta parte del 90 por ciento de la recaudación neta alcanzada en el ejercicio anterior.

En el mes de febrero se realiza la liquidación definitiva correspondiente al ejercicio en curso, ajustando la recaudación realizada para cada municipio.