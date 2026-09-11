La muestra en Segovia 'Puntadas de dignidad' visibiliza las historias de víctimas de trata

La Diputación de Segovia y APRAMP visibilizan las historias de víctimas de trata con la muestra 'Puntadas de dignidad'. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El patio de Columnas del Palacio Provincial de Segovia acoge desde este viernes y hasta el próximo 30 de septiembre la exposición 'Puntadas de dignidad', una muestra de nueve vestidos y trajes confeccionados en el taller de la Escuela de Moda de la Asociación para la Atención, Prevención y Reinserción de la Mujer Prostituida (APRAMP) por mujeres supervivientes de trata y explotación sexual.

La diputada de Asistencia a Municipios e Igualdad, Pilar Martín, ha inaugurado la exposición junto a la fundadora y presidenta de APRAMP, Rocío Nieto. Esta iniciativa da continuidad a la campaña institucional presentada por la institución provincial para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el 25 de noviembre de 2025, bajo el lema 'En la provincia de Segovia la igualdad es el único trato. Ni violencias ni trata'.

Durante el acto de apertura, la diputada ha explicado que el objetivo de la Unidad de Igualdad, Género y Diversidad con este tipo de campañas es insistir en los mensajes, trabajar sobre ellos en el territorio y transformar la perspectiva de la población. Asimismo, ha destacado que los nueve maniquíes expuestos en la sede de la Diputación suponen un hecho real respaldado por el testimonio directo de quienes han sufrido esta lacra.

Cada modelo expuesto está vinculado a través de un código QR con la historia de superación y resiliencia de su autora, permitiendo escuchar en su propia voz el relato desde que fue captada hasta su llegada a la asociación.

Por su parte, la presidenta de APRAMP ha afirmado que la muestra busca dar visibilidad a este delito, amplificar la voz de las supervivientes y poner de manifiesto la importancia de brindarles una atención integral y especializada desde la detección hasta la inserción sociolaboral.

Los trajes exhibidos han sido diseñados para eventos como la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid, los Premios Top 100 Mujeres Líderes de España o diversas galas benéficas por creadoras que han recibido formación en la Escuela de Moda de la entidad y que en la actualidad han alcanzado la plena autonomía.

El equipo de moda de la organización promueve el aprendizaje técnico en el sector textil para facilitar la inserción laboral y el crecimiento personal de las participantes.