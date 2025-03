La Diputación de Segovia celebra el Día de la Mujer con el nombramiento de cuatro 'Supersegovianas' por su ejemplo

SEGOVIA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia ha conmemorado un año más el Día Internacional de las Mujeres con un acto principal en el Teatro Juan Bravo durante el que se ha nombrado 'Supersegovianas' a cuatro mujeres de la provincia con méritos profesionales que destacan como ejemplo para las nuevas generaciones.

El acto ha estado presentado por la científica y monologuista de raíces segovianas Cristina Tapia bajo el lema '¡Seremos lo que queramos ser!' y ha servido para reconocer a Pilar González, Sara Gómez, Belén Martín y Rebeca Minguela como 'Supersegovianas' en la edición de 2025.

"En honor a las Supersegovianas, y por todos los adolescentes y los niños y niñas de la provincia, que aspiran algún día a cumplir con su sueño profesional sin necesidad de librar guerras ni enfrentarse a obstáculos, el lema de este año es mucho más que un eslogan; ni siquiera es una declaración de intenciones, es una realidad", ha afirmado el presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente.

Además, De Vicente ha destacado que la Diputación cuenta con una vicepresidenta, dos diputadas titulares, una secretaria, una vicesecretaria, una viceinterventora, varias jefas de servicio, una jefa de prensa y cuatro directoras de centros, "altos cargos ocupados por mujeres que avalan que el poder no debe tener más sustento que el conocimiento y la meritocracia".

De las cuatro nuevas 'Supersegovianas', tres han podido asistir al acto institucional, ya que Rebeca Minguela no ha estado presente por motivos laborales y personales que han impedido su viaje de Estados Unidos a España.

"ESFUERZO Y PASIÓN"

La primera 'Supersegoviana' ha sido la economista Pilar González de Frutos, quien ya fue reconocida en 2019 con el Premio Especial de la Diputación. González de Frutos es consejera de VidaCaixa, Endesa y Marktel, y ha sido presidenta de la patronal de los seguros en España de 2002 a 2023.

"Las cosas no son gratis, pero cuando uno tiene claro lo que quiere ser, decidirse es una carrera de esfuerzo y de pasión, pero también de conocimiento", ha asegurado desde el escenario del Juan Bravo.

Después ha sido el turno de la ingeniera Sara Gómez, consejera de la Real Academia de la Ingeniería y del Consejo Rector de la Caja de Ingenieros, que al recibir el galardón ha pedido un aplauso para su madre.

"Para hacer una sociedad más justa y más equitativa es importante que se den a conocer estos reconocimientos a mujeres, y es fundamental que las mujeres vean que otras hemos recorrido ya antes este camino", ha subrayado.

La última 'Supersegoviana' que ha subido al escenario ha sido la madrileña de raíces espinariegas Belén Martín. Ella es la primera española que forma parte de la Real Academia de las Ciencias de Suecia, entidad responsable de otorgar los premios Nobel.

"Nunca antes me he sentido tan orgullosa de ser segoviana como hoy. Las mujeres tenemos que apoyarnos las unas a las otras y aunque en alguna ocasión nos hemos sentido en el lugar equivocado o hemos llegado a cuestionarnos nuestra valía, estos sentimientos son los que a mí me han impulsado a luchar por llegar donde he llegado", ha asegurado emocionada Belén Martín.

VISIBILIZACIÓN NECESARIA

La ausente en la gala, la científica de Cuéllar Rebeca Minguela, ha enviado un vídeo con su agradecimiento a este tipo de eventos que dan visibilidad al trabajo, iniciativas, logros e itinerarios profesionales de las mujeres.

"La visibilidad de este tipo de iniciativas es muy necesaria e inspiradora y, para alguien como yo, cuellarana, ser de aquí no sólo no ha sido un hándicap, sino una fortaleza que ha servido para tener los pies en la tierra", ha expresado en su vídeo.

En el acto institucional, la diputada de Igualdad, Pilar Martín, ha explicado que la institución ha diseñado una baraja de 20 naipes en los que aparecen las cuatro flamantes Supersegovianas junto a compañeras suyas distinguidas en ediciones anteriores: Elena Fortún, Felisa Herrero, Carmen Muñoz, Cristina Burgos y Julia Alonso. Otras figuras representadas son mujeres históricas como María de Pablos, Alfonsa de la Torre, Blanca de Silos, María Zambrano, María Fuencisla Moreno Velasco, Urraca de León, Berenguela de Castilla, María de Castilla, María Coronel e Isabel Clara Eugenia de Austria.

"La veintena de mujeres de la baraja está, de un modo u otro, ligada a la provincia, y todas ellas han destacado por su éxito en ámbitos como la cultura, la historia, la vida social o la ciencia", ha explicado Martín.

Además de su venta al público en la librería Cervantes, la baraja estará a disposición de los participantes en los proyectos comunitarios de la Diputación como las Aulas Sociales, el programa de Ocio Para Jóvenes, o para el ocio de los residentes de los centros dependientes de la Diputación, el alumnado de los centros escolares de la provincia o los usuarios de los Bibliobuses.