La Diputación de Segovia convoca ayudas para grupos de teatro aficionado con una dotación de 14.000 euros

La Diputación de Segovia convoca ayudas para grupos de teatro aficionados con una dotación de 14.000 euros - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia ha abierto el plazo de presentación de solicitudes hasta el 10 de julio para optar a ayudas destinadas a respaldar la actividad de los grupos de teatro aficionado de la provincia, dotada con un total de 14.000 euros para financiar tanto la creación de montajes como acciones de formación para sus integrantes.

Esta convocatoria llega en mitad del desarrollo del programa de 'Aquí Teatro', la iniciativa mediante la cual los grupos de teatro aficionado de la provincia presentan en todo el territorio sus montajes, la mayoría en la Muestra Provincial de Teatro del Teatro Juan Bravo de la Diputación, según ha señalado la Institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

El vicepresidente de la Diputación y titular de Cultura, José María Bravo, ha valorado el trabajo "desinteresado" de estos grupos aficionados y su capacidad de entretenimiento para el público de los pueblos de la provincia, razones por las cuales se ha convocado de nuevo esta serie de ayudas.

De este modo, y según las bases de la convocatoria, disponibles en su totalidad en la página web de la Diputación, entre los gastos subvencionables para la realización y producción de un nuevo montaje estarán incluidos "la adquisición o el arrendamiento de materiales o elementos necesarios para la consecución del proyecto, los gastos derivados de la adaptación o arreglos de textos o las distintas prestaciones necesarias para la producción del espectáculo", así como los gastos derivados de la contratación laboral para la formación de sus integrantes.

La Diputación ha destinado un total de 14.000 euros a esta convocatoria, que cuenta con una comisión de valoración para la distribución de las ayudas, ya que, entre los criterios a tener en cuenta para el reparto de la inversión entre los solicitantes están su participación en proyectos de la Diputación como 'Actuamos', la Muestra Provincial de Teatro o 'Aquí teatro', el número de miembros implicados en la iniciativa, el proyecto de producción de montaje o el de formación, según el caso.

Finalmente, según está también establecido en las bases, en un principio la línea de ayudas destinadas a la creación de montajes está dotada de 10.000 euros, con ayudas máximas de 2.000 euros y mínimas de 200 euros, y la dirigida a la formación, de 4.000 euros, con 800 euros de subvención máxima y 150 euros de mínima, si bien estas cantidades podrían cambiar en función de que una de las dos no alcanzase las cifras establecidas.