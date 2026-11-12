Diputación de Segovia convoca un taller de bordado de punto segoviano para salvaguardar los patrones antiguos

El etnógrafo Carlos Porro (izda) y el diputado de Cultura, José María Bravo . - DIP SEGOVIA

SEGOVIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia, a través del Instituto de la Cultura Tradicional Segoviana 'Manuel González Herrero', ha convocado un taller de bordado de punto segoviano para difundir y salvaguardar los patrones y estética de la indumentaria tradicional.

El diputado de Cultura, Juventud y Deportes, José María Bravo, ha presentado este jueves la iniciativa junto al reconocido etnógrafo Carlos Porro, quien aportará de forma directa el asesoramiento histórico y documental para el desarrollo del taller.

"La indumentaria tradicional conforma una parte fundamental de nuestra identidad colectiva y con propuestas de esta índole, se busca que esos conocimientos ancestrales no se queden confinados únicamente en los libros o en los museos, sino que puedan seguir aprendiéndose y practicándose de manera activa por los ciudadanos", ha manifestado el diputado de Cultura.

Además, Bravo ha puesto de relieve el interés social que ha suscitado la convocatoria entre la población local, ya que se ha recibido un volumen de solicitudes que ha superado "con creces" las plazas que se habían ofertado inicialmente.

Por este motivo, la institución provincial ha ampliado de forma excepcional el número de participantes, hasta alcanzar las dieciséis personas, para dar cabida a todos los interesados.

La selección temática y la ejecución técnica de los trabajos propuestos parten de rigurosas investigaciones previas de Carlos Porro, quien ha subrayado la importancia capital de esta labor de documentación previa.

"Para trabajar de manera adecuada sobre la indumentaria tradicional resulta fundamental conocer primero su propia historia y documentarse exhaustivamente sobre las piezas originales conservadas", ha asegurado el etnógrafo.

El taller se desarrollará de forma íntegra en las instalaciones de la Casa del Sello y dará comienzo oficial el sábado 14 de noviembre con una primera sesión matinal, programada de 10:30 a 14:00 horas, dedicada por completo a la presentación de la actividad, al estudio detallado de la composición de la vestimenta tradicional, a las técnicas específicas de bordado y a su base histórica.

Posteriormente, de 16:00 a 19:30 horas, los participantes iniciarán los trabajos prácticos contando con asesoramiento directo sobre los materiales y la selección de los bordados. Las siguientes sesiones formativas tendrán lugar durante los sábados 21 y 28 de novie.

Con el desarrollo de esta iniciativa, la Diputación de Segovia apuesta por la transmisión rigurosa de los conocimientos vinculados a la cultura popular y por la preservación institucional de un patrimonio histórico esencial para la identidad de la provincia.