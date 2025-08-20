La Diputación de Segovia destina 35.000 euros para equipamiento deportivo a ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes

El presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, durante una visita provincial, comprueba material deportivo entregado al Municipio. - DIPUTACIÓN

SEGOVIA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia ha abierto una convocatoria de subvenciones para dotar de mobiliario y equipamiento deportivo a ayuntamientos y entidades locales menores de la provincia con menos de 20.000 habitantes, con un presupuesto total de 35.000 euros.

La convocatoria forma parte del Plan Estratégico de Subvenciones de la Diputación de Segovia, aprobado en enero de 2025 y la subvención se concede en especie, mediante la entrega directa del material deportivo.

Cubrirá la entrega e instalación del material, que será distribuido en tres lotes: el primero con un juego de dos canastas de baloncesto, el segundo constará de dos porterías de fútbol sala o balonmano y el último, una mesa de tenis de mesa de exterior.

La valoración de las solicitudes tendrá en cuenta la participación en las campañas de Escuelas Deportivas y Deporte Social 2024/2025, número de habitantes del municipio o entidad, motivación para solicitar el material y proyectos o actividades deportivas municipales organizadas.

Los beneficiarios deberán hacerse cargo del mantenimiento del material y justificar la subvención en un plazo máximo de sesenta días desde la entrega. La convocatoria estará abierta hasta el día 5 de septiembre.