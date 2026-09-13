La Diputación de Segovia destina 6.000 euros a conciertos y propuestas escénicas en la provincia este otoño

SEGOVIA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los programas culturales 'Otoños con pulso' y 'Lo aprendí de los abuelos', en los que la Diputación de Segovia invierte 6.000 euros, llevarán conciertos y propuestas escénicas a decenas de localidades de la provincia hasta el mes de diciembre.

Estas propuestas ofrecerán conciertos de cuerda y obras vinculadas a la herencia cultural y tradicional en gran parte del territorio tras haber sido publicadas las resoluciones de las convocatorias en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

'Otoños con pulso' se extenderá por 42 localidades hasta el 13 de diciembre, mientras 'Lo aprendí de los abuelos' abrirá los baúles de los recuerdos en 65 pueblos hasta el mismo día.

Los encargados de estrenar la programación otoñal han sido los vecinos de Garcillán, quienes recibieron el viernes a la rondalla Hogar San José, conjunto que tiene marcadas en el calendario también las visitas a Gallegos, Riaza y Lastras de Cuéllar.

A la participación de esta formación en la programación de actuaciones este otoño se suman La Ronzalla de Ayllón, la orquesta de Pulso y Púa Lorenzo y Moya, la rondalla La Cuesta de Zamarramala, la Nueva Rondalla de Cerezo de Abajo, la A.M. Tres Olmas, la Ronda Segoviana, la Rondalla Taller Cultural de Fuentepelayo, la rondalla Con-trastes de Carbonero el Mayor, la orquesta Cuerda para Rato y Los Segoyanos, que visitarán pueblos de las cuatro comarcas de la provincia, como Cerezo de Abajo, Los Huertos, Sebúlcor, La Matilla, Valle de Tabladillo, Escalona del Prado, Lastras de Cuéllar, Fuentidueña o Castrojimeno.

Según consta en la resolución publicada en el BOP, para la consecución de estos conciertos han sido consignadas ayudas de entre 179,55 y 768,08 euros, lo que suma una inversión total de 19.999,97 euros.

Por lo que se refiere a 'Lo aprendí de los abuelos', cuyo calendario ha comenzado en Bercial y Languilla con la propuesta '¡Súbete al carro! de los abuelos', de Topónimos, y los juegos tradicionales de la Asociación Ven y Disfruta, la Diputación ha destinado 39.999,91 euros a unas ayudas que oscilan entre los 101,60 euros y los 948,29 euros.

Con estas subvenciones, localidades como Valdeprados, Aldealengua de Pedraza, Gomezerracín, Paradinas, Chatún, Duruelo o Ventosilla y Tejadilla, entre muchas otras, podrán ofrecer a sus vecinos más pequeños la oportunidad de disfrutar de actividades intergeneracionales como las que abrirán la programación o las propuestas por El sombrero de la memoria, Triguiñuelas, Aderezo, Álida Jiménez y Marina Solís, Vagavatú, La Imaginación Teatro, Raquel Ruiz Teruel, El hombre folkíbero y Corrobla de bailes.

Además, los menores de Otero de Herreros y Abades jugarán a juegos de madera 'desenchufados' y los de San Martín y Mudrián conocerán el folclore a través de un taller creativo de juegos e instrumentos.

TALLERES DE ROBÓTICA Y 'AULAS PARA CONVIVIR DANZANDO'

En otro orden de asuntos, el BOP ha publicado también distintas convocatorias pertenecientes al Área de Cultura, Juventud y Deportes.

En primer lugar, consta la convocatoria de subvenciones a ayuntamientos para la realización de talleres de robótica para jóvenes, cuyo plazo de presentación de solicitudes concluirá el 5 de octubre.

Dirigida a aquellos municipios en los que exista al menos un centro educativo con alumnado de entre ocho y 16 años, incluso si se trata de un aula adscrita a un CRA, la convocatoria, con 15.000 euros de presupuesto, pretende contribuir a financiar la impartición de actividades formativas no regladas de robótica y programación dirigidas a estos menores, cuyo contenido abarque desde la iniciación básica hasta los conocimientos de programación teóricos y prácticos más avanzados.

Además, el BOP ha publicado la convocatoria de subvenciones a ayuntamientos para el desarrollo del proyecto 'Aulas para convivir danzando', que tiene por objeto ayudar económicamente a los consistorios en la contratación del profesorado que imparte las clases de esta iniciativa, vinculada a las técnicas y coreografías de danza tradicional.

La consignación presupuestaria de la Diputación para cofinanciar estas aulas es de 60.000 euros y la cantidad máxima subvencionable por peticionario, que deberá tramitar su solicitud antes del próximo 30 de septiembre, será de 3.000 euros.