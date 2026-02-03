Diputación de Segovia destina 887.000 euros a perímetros de seguridad contra incendios en pueblos del piedemonte serrano

El diputado delegado de la Red Viaria Provincial, Benjamín Cerezo, (izqda), y el del Área de Acción territorial, Basilio del Olmo. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia empleará una partida de casi 887.000 euros para adquirir maquinaria y personal con los que crear perímetros de seguridad, libres de vegetación, alrededor de pueblos del piedemonte de la sierra, en prevención de incendios forestales, con la ayuda económica de la Junta, que ha planificado estas acciones con todas las diputaciones provinciales en Castilla y León.

Así lo han manifestado el diputado de Acción Territorial, Basilio del Olmo, y el diputado delegado de la Red Viaria Provincial, Benjamín Cerezo, en la presentación del plan de trabajo de su área durante 2026.

Según ha expresado Del Olmo, la Diputación de Segovia seguirá en 2026 reforzando el desarrollo del medio rural con el incremento de las inversiones en los municipios de la provincia a través de planes como el Plan de Ayudas a Inversiones Municipales (PAIMP), el Plan Extraordinario de Sostenibilidad y Eficiencia (PESE) y el Plan de Infraestructura Rural, entre otros.

Como ha explicado el titular de Acción Territorial, el área contará en 2026 con un presupuesto cercano a los 33 millones de euros, de los que 7,5 millones se destinarán a la reparación, el mantenimiento y la conservación de los 1.300 kilómetros que integran la Red Viaria Provincial.

Entre los principales compromisos de la institución con los 208 municipios segovianos destaca el PAIMP, cuya dotación se ha incrementado un 6 por ciento respecto al ejercicio anterior, hasta alcanzar los siete millones de euros de aportación provincial. Además, el plan reduce de forma significativa la financiación exigida a los ayuntamientos, lo que permitirá movilizar inversiones por valor de diez millones de euros destinadas a actuaciones vinculadas al ciclo integral del agua, alumbrado público, pavimentación y urbanización, y a la construcción y reparación de edificios municipales.

Asimismo, el segundo Plan Extraordinario de Sostenibilidad y Eficiencia (PESE), orientado a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, verá aumentada su partida hasta los cinco millones de euros, que, con la aportación municipal, superarán los siete millones en inversiones.

En la misma línea, el Plan de Infraestructura Rural continuará creciendo en 2026 tras la subida de 2025, con una consignación provincial que pasará de 600.000 euros a un millón de euros, duplicándose hasta los dos millones gracias a la cofinanciación municipal. El objetivo, según Del Olmo, es "apoyar al sector primario y favorecer el desarrollo rural y el progreso de las actividades ganaderas y agrícolas".

COFINANCIACIÓN

El diputado ha subrayado que la Junta de Castilla y León volverá a ser "una aliada clave" para el desarrollo del territorio y ha destacado la importancia del Fondo de Cohesión Territorial, dotado con más de 2,28 millones de euros, de los que la Diputación aporta más de 755.000 euros, dirigido especialmente a municipios de menos de mil habitantes.

Como novedades, Del Olmo ha anunciado la creación de dos nuevos planes: uno para la elaboración de planes locales de emergencia e incendios en municipios con alto riesgo urbano-forestal, dotado con 120.000 euros, y un Plan de Hidrantes, con 200.000 euros, destinado a instalar puntos de carga de agua que garanticen el suministro a los bomberos en caso de incendio.

En materia hidráulica, la Diputación y la Junta volverán a firmar un Convenio de Sequía por un importe total de 200.000 euros y darán continuidad al Plan de Infraestructuras Hidráulicas y al Plan de Renovación de Redes de Abastecimiento de Agua y Digitalización, cuyas partidas iniciales se incrementan hasta los 200.000 y 100.000 euros respectivamente. Ambas administraciones seguirán avanzando, además, en convenios para la implantación de estaciones depuradoras gestionadas por Somacyl.

También en los ámbitos de vivienda y educación se mantendrá la colaboración institucional, con actuaciones para facilitar el acceso a vivienda a jóvenes y familias vulnerables y un nuevo convenio educativo dotado con 300.000 euros para la mejora de instalaciones en colegios públicos.

RED VIARIA

Por su parte, Benjamín Cerezo ha señalado que la conservación y seguridad de la Red Viaria Provincial seguirá siendo prioritaria, con más de tres millones de euros destinados a inversiones. La novedad para este 2026 es la nueva partida de 887.000 euros para la adquisición de maquinaria específica para trabajos antiincendios.

Se ha presupuestado una góndola para transporte de maquinaria pesada, un bulldozer, una excavadora giratoria de catorce toneladas y una retroexcavadora mixta. Como ha descrito Cerezo, este material estará a disposición del personal propio de Diputación apra desarrollar los trabajos preventivos con perímetros de seguridad sin vegetación en 22 pueblos del piedemonte de la sierra segoviana.

Cerezo ha explicado que el primer paso será "el estudio técnico de los pueblos susceptibles de las obras, las necesidades para ellas y la prioridad en la ejecución". A partir de ahí, la nueva maquinaria y el personal propio de mantenimiento de carreteras provinciales ejecutará el trabajo, con coordinación con el SPEIS (Servicio de Prevención de Incendios de la Diputación, que ya es operativo en sus dos sedes de Boceguillas y Palazuelos de Eresma).

Sobre el plan de trabajo de mantenimiento y mejora de las carreteras provinciales, Benjamín Cerezo ha recordado que se trata de "contar con una red viaria segura y accesible, que contribuya a la lucha contra la despoblación y al desarrollo económico de los pueblos".