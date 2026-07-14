La Diputación de Segovia firma convenios con la UNED y la UVa para investigar sobre el sector cárnico de la provincia

El presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente (centro), firma los convenios con el gerente de Fundación UVa, Francisco Javier Zaloña (izda), y el vicerrector de Transferencia de la UNED, Juan Pablo Catalán. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia ha firmado sendos convenios de colaboración con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y con la Fundación Universidad de Valladolid (UVa) para poner en marcha el Centro de Transferencia del Conocimiento de Segovia, proyecto orientado a impulsar la investigación aplicada en el sector cárnico de la provincia.

Las firmas plasmadas en los convenios han sido las del presidente de la institución provincial, Miguel Ángel de Vicente; del vicerrector adjunto de Transferencia y Divulgación Científica de la UNED, Juan Pablo Catalán, y del gerente de la Fundación UVa, Francisco Javier Zaloña.

Cada uno de los convenios suscritos tiene vigencia hasta finales de 2027 y ha sido dotado con 100.000 euros, cofinanciados entre la Diputación de Segovia y la Junta de Castilla y León, en el marco de un proyecto de mayor alcance que contempla una inversión total de tres millones de euros hasta el año 2030.

De esa cantidad, la institución provincial ha comprometido un millón de euros, repartido en dos fases, 500.000 euros para el periodo que concluye en 2028, en el que se desplegará un millón y medio de euros en total, y otros 500.000 euros para el tramo 2029-2030, en el que se invertirá otro millón y medio.

Como ha expuesto De Vicente, tras las firma de los acuerdos, el objetivo de la colaboración es "desarrollar proyectos de investigación aplicada para las empresas del sector cárnico segoviano, con el fin de impulsar la innovación, fortalecer la transferencia efectiva del conocimiento y mejorar la competitividad, la profesionalización y la sostenibilidad del sector".

El proyecto ha sido concebido "para abarcar toda la cadena de valor, desde la producción y la elaboración de piensos hasta la cría de animales, la distribución, la internacionalización, la sostenibilidad, la logística y la llegada del producto final a la mesa del consumidor".

El presidente provincial ha detallado que el proyecto quiere ser "un espacio donde universidad, empresa, administraciones y sociedad trabajen en una misma dirección, de forma que las buenas ideas no se queden en los despachos o en los laboratorios, sino que lleguen a los municipios, a las empresas y a los emprendedores de la provincia".

Por su parte, el gerente de la Fundación UVa, Francisco Javier Zaloña, ha valorado la posibilidad de poner el conocimiento al servicio del desarrollo provincial, mediante estudios, análisis, pruebas piloto y soluciones tecnológicas aplicables al proceso productivo.

Asimismo, el vicerrector adjunto de la UNED, Juan Pablo Catalán, ha reforzado el compromiso de su institución académica con los territorios, en los que apoya actividades de referencia vinculadas al desarrollo local.

Por otro lado, el presidente de la Diputación de Segovia ha avanzado que este proceso incluirá la firma de "nuevos convenios con las asociaciones profesionales del sector cárnico encuadradas en la Federación Empresarial Segoviana (FES)", con el propósito de establecer un "punto de encuentro entre todos los ámbitos implicados", desde el sector primario hasta la comercialización.

Preguntado por los primeros pasos del centro, De Vicente ha señalado que serán los equipos de investigación de las universidades quienes, una vez formalizados los convenios, definan las líneas de trabajo y las pautas iniciales, ya que las directrices concretas todavía no se han establecido.

El presidente ha precisado que el proyecto no concluye con la actual legislatura, que finaliza en 2027, sino que se prolongará durante buena parte de la siguiente, dado que su valoración final está prevista para el año 2031.

Ha indicado, asimismo, que no existe todavía una estimación sobre el número de personas que trabajarán en las líneas de investigación y que, aunque no está previsto en esta fase, no descarta que el centro pueda formar parte, en el futuro, de un complejo de innovación territorial, que incluya otras iniciativas de impulso de la provincia.