La Diputación de Segovia impulsa talleres sobre aves, setas y plantas medicinales con el programa 'Enreda en verde'

La dipiutada de Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, en la presentación de los ciclos de 'Enreda en verde'. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia, a través del Área de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, ha presentado la nueva programación de 'Ciclos formativos verdes', del programa 'Enreda en Verde', que contará con talleres básicos para conocer las aves, las setas y las plantas medicinales de la provincia.

Los 'Ciclos formativos verdes' quieren ampliar los conocimientos de los ciudadanos sobre biodiversidad, ofrecer herramientas para disfrutar de la naturaleza y fomentar buenas prácticas de conservación, según ha declarado la diputada de Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez.

La iniciativa se desarrollará durante octubre y noviembre y estará abierta a todos los públicos, con 30 plazas por taller, salvo en el caso de las actividades dirigidas específicamente a las personas que viven en los centros de la institución provincial.

La programación abordará la observación y fotografía de aves, la identificación y recolección sostenible de setas silvestres, y el conocimiento y uso de plantas medicinales.

Rodríguez ha manifestado que con estos ciclos se muestra que la sostenibilidad no es "un concepto abstracto, sino algo que se puede conocer, experimentar y aplicar en el día a día", y ha subrayado que la provincia ofrece "una enorme aula al aire libre" que la institución quiere poner al alcance de los segovianos.

El calendario formativo comenzará los días 29 y 30 de septiembre, con dos talleres de 'Sensibilización sobre las aves' dirigidos a profesionales, familias y personas residentes en los centros de la Diputación. El primero será en el Centro de Servicios Sociales de La Fuencisla y el segundo en el CAPDI Los Juncos.

Estas actividades, organizadas junto a SEO/BirdLife y financiadas por la Diputación y la Junta de Castilla y León, incluirán charlas y talleres prácticos sobre los beneficios de la observación de aves, las especies más frecuentes en cada centro, herramientas de observación, pautas de actuación ante determinadas situaciones y recomendaciones para la instalación de comederos y bebederos.

Ya abierto a todos los públicos, el Vivero Cameral (Edificio Vicam, en Palazuelos) acogerá el 'Taller teórico-práctico de iniciación a la observación de aves', estructurado en tres jornadas independientes.

La primera, el 29 de octubre, abordará la introducción a la observación de aves y a herramientas digitales como Merlin, eBird o BirdNET. La segunda, el 5 de noviembre, se centrará en la fotografía de aves, con contenidos sobre planificación, equipo, técnicas y ética fotográfica. El ciclo concluirá el 7 de noviembre con una ruta de observación guiada y accesible por distintos ecosistemas de la provincia.

En noviembre se celebrará el 'Taller de identificación y recolección de setas silvestres', los días 11 y 12, con una salida práctica el 14, hasta completar 18 horas de formación. El curso, sin requisitos previos, abordará la taxonomía y morfología de los hongos, la identificación de especies comestibles y sus semejantes tóxicas, y las setas de interés medicinal.

Cerrará la programación el 'Taller de plantas medicinales para la salud', los días 18 y 19 de noviembre, con ocho horas de duración, centrado en principios activos, formas de preparación, precauciones y nociones de cultivo.

Ambos talleres serán impartidos por Raúl Fraile Fabero, doctor en Ciencias de la Salud , profesor honorífico de la Universidad de Valladolid y autor del Catálogo Micológico de la Provincia de Palencia.

Rodríguez ha subrayado que esta programación muestra que "la educación ambiental puede abordarse desde ámbitos muy diferentes y adaptarse a públicos diversos".

Las inscripciones para los tres ciclos abiertos al público, con 30 plazas cada uno, deberán tramitarse por correo electrónico a sostenibilidad@dipsegovia.es, con un máximo de dos personas por solicitud.

El plazo para el ciclo de aves se abrirá el 13 de octubre; el de setas, el 3 de noviembre, y el de plantas medicinales, el 9 de noviembre, en todos los casos hasta completar el aforo.