La Diputación de Segovia impulsa talleres sobre aves, setas y plantas medicinales con el programa 'Enreda en verde'

La dipiutada de Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, en la presentación de los ciclos de 'Enreda en verde'.
La dipiutada de Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, en la presentación de los ciclos de 'Enreda en verde'. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA
Europa Press Castilla y León
Publicado: lunes, 28 septiembre 2026 14:21
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SEGOVIA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia, a través del Área de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, ha presentado la nueva programación de 'Ciclos formativos verdes', del programa 'Enreda en Verde', que contará con talleres básicos para conocer las aves, las setas y las plantas medicinales de la provincia.

Los 'Ciclos formativos verdes' quieren ampliar los conocimientos de los ciudadanos sobre biodiversidad, ofrecer herramientas para disfrutar de la naturaleza y fomentar buenas prácticas de conservación, según ha declarado la diputada de Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez.

La iniciativa se desarrollará durante octubre y noviembre y estará abierta a todos los públicos, con 30 plazas por taller, salvo en el caso de las actividades dirigidas específicamente a las personas que viven en los centros de la institución provincial.

La programación abordará la observación y fotografía de aves, la identificación y recolección sostenible de setas silvestres, y el conocimiento y uso de plantas medicinales.

Rodríguez ha manifestado que con estos ciclos se muestra que la sostenibilidad no es "un concepto abstracto, sino algo que se puede conocer, experimentar y aplicar en el día a día", y ha subrayado que la provincia ofrece "una enorme aula al aire libre" que la institución quiere poner al alcance de los segovianos.

El calendario formativo comenzará los días 29 y 30 de septiembre, con dos talleres de 'Sensibilización sobre las aves' dirigidos a profesionales, familias y personas residentes en los centros de la Diputación. El primero será en el Centro de Servicios Sociales de La Fuencisla y el segundo en el CAPDI Los Juncos.

Estas actividades, organizadas junto a SEO/BirdLife y financiadas por la Diputación y la Junta de Castilla y León, incluirán charlas y talleres prácticos sobre los beneficios de la observación de aves, las especies más frecuentes en cada centro, herramientas de observación, pautas de actuación ante determinadas situaciones y recomendaciones para la instalación de comederos y bebederos.

Ya abierto a todos los públicos, el Vivero Cameral (Edificio Vicam, en Palazuelos) acogerá el 'Taller teórico-práctico de iniciación a la observación de aves', estructurado en tres jornadas independientes.

La primera, el 29 de octubre, abordará la introducción a la observación de aves y a herramientas digitales como Merlin, eBird o BirdNET. La segunda, el 5 de noviembre, se centrará en la fotografía de aves, con contenidos sobre planificación, equipo, técnicas y ética fotográfica. El ciclo concluirá el 7 de noviembre con una ruta de observación guiada y accesible por distintos ecosistemas de la provincia.

En noviembre se celebrará el 'Taller de identificación y recolección de setas silvestres', los días 11 y 12, con una salida práctica el 14, hasta completar 18 horas de formación. El curso, sin requisitos previos, abordará la taxonomía y morfología de los hongos, la identificación de especies comestibles y sus semejantes tóxicas, y las setas de interés medicinal.

Cerrará la programación el 'Taller de plantas medicinales para la salud', los días 18 y 19 de noviembre, con ocho horas de duración, centrado en principios activos, formas de preparación, precauciones y nociones de cultivo.

Ambos talleres serán impartidos por Raúl Fraile Fabero, doctor en Ciencias de la Salud , profesor honorífico de la Universidad de Valladolid y autor del Catálogo Micológico de la Provincia de Palencia.

Rodríguez ha subrayado que esta programación muestra que "la educación ambiental puede abordarse desde ámbitos muy diferentes y adaptarse a públicos diversos".

Las inscripciones para los tres ciclos abiertos al público, con 30 plazas cada uno, deberán tramitarse por correo electrónico a sostenibilidad@dipsegovia.es, con un máximo de dos personas por solicitud.

El plazo para el ciclo de aves se abrirá el 13 de octubre; el de setas, el 3 de noviembre, y el de plantas medicinales, el 9 de noviembre, en todos los casos hasta completar el aforo.

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