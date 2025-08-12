La Diputación de Segovia invierte 48.000 euros en el patrocinio de cinco deportistas de alto nivel

El presidente provincial, Miguel Ángel de Vicente (centro), con los cinco deportistas subvencionados y los diputados provinciales. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

PALAZUELOS DE ERESMA (SEGOVIA), 12 (EUROPA PRESS)

El programa de patrocinios deportivos de la Diputación invertirá en esta temporada 48.000 euros para apoyar a los cinco deportistas de élite de la provincia, con la incorporación de la corredora Claudia Corral al grupo en el que repiten Marina Muñoz, Fran Herrero, Jimena Velasco y David Llorente.

La actual subcampeona del mundo sub23 de Kilómetro Vertical y subcampeona en la misma categoría de Sky, la atleta residente en Brieva, Claudia Corral es el nuevo rostro del quinteto de deportistas que compiten en pruebas nacionales e internacionales con los logotipos de Alimentos de Segovia y de Turismo de la Provincia de Segovia.

El presidente provincial, Miguel Ángel de Vicente, ha destacado en el acto de firma de los protocolos de patrocinio que en esta campaña de 2025 "se ha duplicado la dotación del programa para pasar de 24.000 euros en 2024 a 48.003,12 euros de este 2025".

De Vicente ha convocado a los deportistas en un paraje de Palazuelos de Eresma, en la orilla del río Eresma donde, como ha recordado el piragüista olímpico David Llorente, es el río en el que ya hace 15 años comenzó su carrera deportiva.

Tanto Llorente como la triatleta Marina Muñoz, el ciclista de fondo Fran Herrero, la padelista Jimena Velasco y la corredora Claudia Corral lucirán en sus equipaciones de entrenamiento y competición los emblemas de Turismo Provincia de Segovia y Alimentos de Segovia a lo largo de la próxima campaña. Los deportistas han definido como "un orgullo" lucir estos logotipos y poder "hablar de la provincia" en las competiciones a las que asisten.

Por su parte, De Vicente ha subrayado el apoyo a los deportistas "por su esfuerzo y el sacrificio de sus familias", y ha destacado que todos ellos son "referentes para las niñas y niños de las Escuelas Deportivas provinciales". El presidente de la Diputación ha insistido en los valores de "constancia, trabajo y superación" como modelo que "los que vienen detrás".

El presidente provincial ha estado acompañado por el diputado de Deportes, Óscar Moral, y los respectivos diputados responsables de Alimentos de Segovia, Magdalena Rodríguez, y de Turismo, Javier Figueredo. A la firma de los patrocinios también ha asistido el diputado de Cultura, Juventud y Deporte, José María Bravo (que delega la coordinación deportiva en Óscar Moral).

El patrocinio a estos cinco deportistas se suma a los 50.000 euros en becas deportivas que distribuye la Diputación entre sesenta y dos deportistas, por lo que Marina Muñoz, Fran Herrero y Jimena Velasco recibirán cada uno 12.000,78 euros para los gastos en sus competiciones, mientras David Llorente y Claudia Corral tendrán un patrocinio de 6.000,39 euros cada uno.

Por último, Miguel Ángel de Vicente ha recordado la labor de más de 20 provinciales para lograr una igualdad en oportunidades y acceso a cualquier disciplina deportiva para niñas y niños, lo que ahora se traduce en un trío de féminas dentro de este grupo de deportistas de élite de la provincia.