Archivo - Diputación de Segovia, Junta y ayuntamientos destinan 300.000 euros a la mejora de colegios rurales de la provincia - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA - Archivo

SEGOVIA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia y la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León han firmado un convenio orientado a incentivar la reparación, conservación y mejora de los colegios de Educación Infantil y Primaria del medio rural de la provincia segoviana, con una inversión de 300.000 euros para las anualidades de 2026 y 2027.

Este acuerdo está destinado a los municipios del territorio provincial con menos de veinte mil habitantes y a las entidades locales menores dependientes de ellos que cuenten con un centro educativo de esas características, que sea de su titularidad y donde se preste el servicio educativo dependiente del Gobierno regional, según ha señalado la Diputación en un comunicado recogido por Europa Press.

Este convenio permitirá la mejora de infraestructuras de los centros docentes, numerosos de ellos ubicados en el medio rural y que cuentan con un número reducido de unidades escolares, además de asentarse en edificios antiguos que precisan de esas obras de reparación, mantenimiento y mejora, las cuales no pueden abordarse de forma autónoma por parte de los ayuntamientos ante sus "dificultades presupuestarias".

Por ello, y al ser la competente en materia educativa, la Junta de Castilla y León y la Diputación de Segovia conceden esta subvención directa dirigida a estos proyectos y que deriva del acuerdo del Ejecutivo autonómico del 14 de mayo de 2026, que cuenta también con la aprobación por parte del Pleno de la institución provincial segoviana, en su sesión del 18 de junio de 2026.

En virtud del convenio, la Diputación se ha comprometido a lanzar la convocatoria dirigida a los ayuntamientos del medio rural de la provincia para la realización de esas obras en las que cada ayuntamiento beneficiario debe aportar, como mínimo, el 20 por ciento del coste los trabajos ejecutados.

De este modo, la Junta dispone 120.000 euros, la Diputación otros 120.000 euros y los consistorios beneficiarios suman una aportación de, al menos, otros 60.000, además de asumir el pago de los tributos de carácter local que se deriven de la ejecución. Igualmente, se constituye una comisión paritaria de seguimiento del convenio.

El presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, ha valorado la cooperación de las corporaciones locales con la Administración educativa competente para el mantenimiento de los centros públicos docentes, y ha señalado que se da así "un paso más" en la responsabilidad de la institución provincial de "garantizar la solidaridad y el equilibrio" en el territorio.

Este programa se encuentra recogido en el Plan Estratégico de Subvenciones de la Diputación de Segovia, vigente para el periodo 2025-2027, que fue aprobado por el Pleno en la sesión del 30 de enero de 2025.