Diputación de Segovia y Junta llevan la campaña 'Cómpraselo a tu vecino' a poblaciones de menos de 20.000 habitantes

La directora general de Comercio y Consumo de la Junta, María Petit (izda) y la diputada de Promoción Provincial, Magdalena Rodríguez. - KAMARERO -- ANGEL CAMARERO LOP

SEGOVIA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia y la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta ponen en marcha la campaña 'Cómpraselo a tu vecino' para incentivar el consumo en comercios minoristas de poblaciones de menos de 20.000 habitantes.

En la iniciativa han participado doce comercios de la provincia, según ha explicado la diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, que ha dado detalles de la misma junto a la directora general de Comercio y Consumo de la Junta de Castilla y León, María Petit. Con ellas han presentado la campaña varios comerciantes participantes: Carlos García, de Ferretería y Bricolaje Nava, de Nava de la Asunción; Isabel Soblechero, de Soblechero Textil, en Carbonero el Mayor, y Ana y Teresa de Andrés, de Amapola Biocosmetics, en San Cristóbal de Segovia.

Según Magdalena Rodríguez, 'Cómpraselo a tu vecino' ayudará a las tiendas más cercanas "que son nuestra referencia y donde se han hecho las compras de toda la vida". Para la diputada de Promoción Provincial, en estas tiendas sus responsables conocen sus productos y los gustos de los clientes, y ofrecen "un trato personalizado".

Rodríguez ha recordado las palabras de uno de los comerciantes que participa en la campaña, que asegura que los comercios minoristas rurales tiene en su experiencia "el mejor algoritmo".

INVERTIR EN LA PROVINCIA

Para la responsable de promoción del tejido comercial de la provincia, el apoyo a las 'tiendas de pueblo' es una inversión para mantener esos negocios y puestos de trabajo, lo que significa que es invertir "en la provincia".

Por su parte, la directora general de Comercio y Consumo, María Petit, ha insistido en el compromiso de la Junta con el comercio local y, en especial, con el comercio del medio rural. Petit ha recordado la línea de ayudas para reactivación del comercio minorista de proximidad, de la que este año se han beneficiado veinticuatro proyectos impulsados por ayuntamientos y diputaciones, con un total de 1,5 millones de euros invertidos, entre los que se encuentra la campaña presentada hoy.

La directora general de Comercio y Consumo ha comentado que la Junta ha lanzado el Cheque Comercio Rural, un producto destinado a favorecer "la permanencia y la apertura de nuevos establecimientos en los pequeños municipios", cuyas ayudas pueden solicitarse hasta el mes de octubre, para fallarse el resultado en este mismo año, con un programa de apoyo a estos comercios que "ha venido para quedarse".

La campaña 'Cómpraselo a tu vecino' quiere llegar a vecinos, viajeros y veraneantes o residentes ocasionales, y va a destacar el carácter de estos negocios como "motor de la vida social y económica del pueblo", lugar y negocio que arraiga población y produce "vitalidad en calles y plazas".

La campaña será difundida a través de medios de comunicación, redes sociales y soportes publicitarios en toda la provincia a lo largo de las próximas semanas.