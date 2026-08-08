La Diputación de Segovia moviliza siete millones para obras en los municipios

Diputación de Segovia moviliza siete millones para obras en los pueblos a través del plan extraordinario de inversiones - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia ha hecho pública la resolución del Plan Extraordinario de Inversiones (PEI), que movilizará siete millones de euros para mejorar infraestructuras e instalaciones de los municipios de la provincia, con una aportación de 5,2 millones por parte de la institución provincial y cerca de dos millones de euros de los ayuntamientos.

El plan, de carácter bienal, cuenta con 2,5 millones de euros presupuestados para 2026 y otros 2,7 millones para 2027 y permitirá financiar actuaciones como la pavimentación y urbanización de calles y plazas, la renovación de redes de abastecimiento y saneamiento, mejoras en el ciclo integral del agua, alumbrado público, cementerios, instalaciones deportivas, parques y jardines, edificios municipales o conectividad.

Las ayudas se han distribuido en cinco grupos en función de la población de los municipios y oscilan entre los 14.000 y los 48.600 euros.

Los ayuntamientos deberán cofinanciar las actuaciones con porcentajes del 20, 25 o 30 por ciento, dependiendo de su población.

Entre los proyectos previstos figuran la sustitución de contadores digitales en Fuentesoto, una instalación fotovoltaica de autoconsumo colectivo en Juarros de Voltoya y la reparación de la cubierta del edificio consistorial de Muñoveros.

También se contemplan actuaciones como la mejora de la presa La Becea de Ortigosa del Monte, la construcción de vestuarios del pabellón municipal de Otero de Herreros, la reforma de la piscina municipal de Navalmanzano o distintas obras de pavimentación y urbanización e instalaciones municipales en Hontanares de Eresma.

En el grupo de municipios con mayor población, entre los que figuran Cantalejo, Carbonero el Mayor, Cuéllar, El Espinar, La Lastrilla, Palazuelos de Eresma, el Real Sitio de San Ildefonso, Riaza, San Cristóbal de Segovia y Nava de la Asunción, destaca la inversión de 59.428 euros prevista por esta última localidad para instalar butacas en la sala Frontón Cinema, además de una actuación en un polideportivo municipal.

Las inversiones podrán ejecutarse dentro del periodo subvencionable comprendido entre el 1 de enero de 2026 y el 12 de noviembre de 2027.