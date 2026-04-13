Diputación de Segovia pone en marcha una Oficina de Ciberseguridad para proteger los sistemas de los ayuntamientos

La diputada de Asistencia a Municipios e Igualdad, Pilar Martín. - DIPUTACIÓN

SEGOVIA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia ha presentado la planificación del Servicio de Asistencia a Municipios para 2026, donde destaca la creación de una Oficina de Ciberseguridad destinada a proteger los sistemas informáticos y la información de los ayuntamientos de la provincia.

La diputada responsable del área, Pilar Martín, ha presentado el programa de trabajo anual y ha detallado que la Oficina de Ciberseguridad contará con financiación europea, y que ya se presentó a los alcaldes de la provincia en octubre de 2025.

Desde entonces, la Diputación ha elaborado un plan de medidas específicas en esta materia y ha contratado un técnico informático de apoyo para dar respuesta a las necesidades de los consistorios. El objetivo es que todos los municipios dispongan de recursos suficientes para blindar su información y sus infraestructuras digitales.

Otro de los proyectos en marcha es la transformación digital del padrón municipal de habitantes, que se espera concluir en el segundo trimestre del año. La iniciativa, dotada con un millón de euros procedentes de fondos europeos PRTR, implantará un nuevo sistema de gestión e intercambio de información en tiempo real entre los municipios y el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Para el segundo semestre está previsto el lanzamiento del sistema de almacenamiento seguro y copias de seguridad para los ayuntamientos, con una dotación de 40.000 euros, tras superar la fase de pruebas piloto. En ese mismo periodo se prevé también la puesta en marcha del Plan de Actuación Integrado (PAI) de la Campiña Segoviana, que se extenderá hasta 2029 y cuenta con fondos FEDER.

Entre sus propuestas figura una herramienta digital para la reserva de espacios municipales, con un presupuesto de 480.000 euros, y la iniciativa 'Segovia, Memoria Digital', orientada a la conservación y difusión del patrimonio histórico documental de los ayuntamientos de la campiña, con 400.000 euros.

Entre las novedades de este año destaca la publicación de la guía 'Buen uso de la IA: Un enfoque responsable para las entidades locales', presentada en enero y dirigida a alcaldes, concejales y personal de los ayuntamientos de la provincia. La guía se complementará, en el último trimestre del año, con acciones formativas a través de la Escuela de Gestión y Buen Gobierno. A esto se suma la actividad continua de la Oficina de Protección de Datos (Opdel), que refuerza durante todo el año el asesoramiento a las entidades locales, con una sesión provincial prevista para junio.

En el ámbito de la igualdad, la diputada Pilar Martín ha subrayado que la Unidad de Igualdad, Género y Diversidad mantiene su trabajo para avanzar hacia una comunidad rural libre de discriminación y violencia. La unidad continuará con la conmemoración de fechas señaladas, el programa 'La provincia de Segovia: kilómetros de igualdad', el reconocimiento de 'Supersegovianas' y la colaboración con el Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente para visibilizar a mujeres artistas. El Consejo Provincial de Igualdad también mantendrá su actividad y seguirá vigente el I Plan de Igualdad de la Diputación (2022-2026).

En materia de conciliación, el programa 'Crecemos' cuenta este año con 22 centros adheridos en la provincia, con el objetivo de facilitar la compatibilidad entre la vida laboral y familiar de las familias que residen en el entorno rural; el servicio es gratuito para los usuarios y las revisiones en cada centro, con diálogo con padres y monitoras, muestran el éxito de la iniciativa, que ha llevado a varias familias jóvenes, procedentes de Madrid, a instalarse definitivamente en el piedemonte de la comarca de la Mujer Muerta, según ha relatado la diputada.