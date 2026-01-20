Diputación de Segovia premia 34 belenes entre los 90 participantes del concurso provincial Navidad

Un momento de la entrega de premios. - DIPUTACIÓN

SEGOVIA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Área de Servicios Sociales de la Diputación de Segovia ha celebrado la entrega de premios a los ganadores del concurso provincial de belenes 'Navidad 2025', con 34 galardones entregados entre los 90 grupos participantes.

El presidente de la Diputación y diputado de Servicios Sociales, Miguel Ángel de Vicente, ha iniciado el acto con un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, y ha recordado que "se puede actuar suspendiendo todos los actos previstos o se puede recordar a las víctimas y continuar adelante".

"El concurso es una celebración a la cooperación y el esfuerzo conjunto: un belén es el nacimiento de una gran idea, de un aamistad, del mantenimiento de una tradición", ha apuntado el presidente provincial.

El diputado de Servicios Sociales ha aludido en su intervención a los 3 ganadores de las máximas categorías: el Ayuntamiento de Prádena, el CEIP San Juan Bautista de Carbonero el Mayor y el AMPA Virgen del Carmen de San Juan Bautista, que han quedado primeros en las categorías Popular, Escolar y Elaboración Artesanla, respectivamente.

Los momentos más emotivos de la entrega de premios los han protagonizado los escolares más pequeños -con apenas 4 años - y las residentes de la resixdencia de mayores de Prádena, que han recibido una ovación cuando a pesar de sus muchos años han subido al escenario con toda la ilusión por su premio.

Los mejores belenes en la categoría Escolar han recibido el Maletín de la Diversidad, con material educativo, junto a una placa y diploma. Placa, diploma y premios em metálico han sido los galardones para las demás categorías, con entrega a primero, segundo y tercer clasificados en cada una.

En los premios absolutos, el Ayuntamiento de Prádena ha recibido 1.000 euros; el CEIP SAn Juan Bautista y el AMPA Virgen del Carmen han sido premiados con 600 euros, respectivamente.

La entrega de galardones ha corrido a cargo de una representación de diputados provinciales, junto a la jefa de Servicios Sociales, Mar Martínez.

La gala ha finalizado con la actuación de la bailarina segoviana Alejandra Moreno (gtradudada en el Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma), que ha estado acompañada al piano por Teresa Cantalejo.