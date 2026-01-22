Diputación de Segovia presenta el plan de gastro y astronomía del eclipse y la Ruta de las Vaquillas de Carnaval

El diputado d eTurismo, Javier Figueredo (centro), con miembros de 'Despertar memoria' que muestran ejemplos de Vaquillas de Carnaval . - DIPUTACIÓN SEGOVIA

La Diputación de Segovia ha presentado en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) su estrategia turística para los próximos meses, centrada en el eclipse solar total del 12 de agosto, con actividades de gastronomía y turismo combinadas con la astronomía, y la Ruta de las Vaquillas del Carnaval Rural Segoviano.

El acto se ha celebrado en el espacio habilitado por la Junta de Castilla y León y ha servido para dar a conocer propuestas que buscan atraer visitantes no solo durante el fenómeno astronómico, sino a lo largo de todo el año.

El diputado de Turismo, Javier Figueredo, ha destacado que "el eclipse es una oportunidad excepcional, pero también una excusa para mostrar una provincia organizada, con experiencias en marcha y con un modelo turístico que mira al largo plazo, distribuye las visitas y pone en valor nuestros recursos naturales y culturales".

El programa 'Eclipse Academy & Gastronomy', que se desarrollará entre enero y agosto en distintos puntos de la provincia, combinará divulgación astronómica, observación guiada, actividades al aire libre y gastronomía, aprovechando enclaves con baja contaminación lumínica y reforzando el posicionamiento de Segovia como destino de astroturismo.

RUTA DE LAS VAQUILLAS

La segunda parte de la presentación ha estado dedicada a la Ruta de las Vaquillas del Carnaval Rural Segoviano, organizada por la Asociación 'Despertar Memoria', en colaboración con la Diputación. El objetivo es difundir y poner en valor una de las tradiciones más singulares del ciclo festivo invernal.

El presidente de la asociación, David Soriano, y una de sus representantes, Laura Estebaranz, han explicado que la ruta permite acercar al visitante a distintos municipios donde la figura de la vaquilla, ligada históricamente a los quintos y al Carnaval, sigue activa o ha sido recuperada.

Actualmente hay constancia de 17 vaquillas activas o recuperadas en la provincia y se está trabajando en un censo que alcanza cuarenta poblaciones donde la vaquilla de Carnaval era una fiesta trascendental de la salida del invierno hacia la primavera, sobre todo en el piedemonte de Guadarrama.

La ruta propuesta consta de un mapa que sitúa cada pueblo que celebrará sus vaquillas entre el sábado previo y el martes de Carnaval, para informar a lso viajeros de las opciones de visita a cada lugar, horas y días de salida de las vaquillas. La ruta se ha organizado para que se puedan visitar los pueblos, sin impedir a cada población llevar a cabo su fiesta en el martes de Carnaval, aunque hayan mostrado en días previos el rito para los viajeros.

El acto ha contado con la presencia de algunas de las figuras tradicionales que portaban los quintos, como el oso y la vaquilla de Santo Tomé del Puerto y las vaquillas de Torre Val de San Pedro y Arcones. En este último caso, destaca el uso del almazarrón, un pigmento natural que se aplica en el rostro del portador, uno de los rasgos identitarios de la celebración.

Con esta presentación, la Diputación de Segovia refuerza su apuesta por un modelo turístico que combina grandes hitos, como el eclipse, con la promoción de tradiciones vivas ligadas a la identidad de los pueblos y al calendario festivo rural.

La presencia en FITUR permite dar visibilidad a estas propuestas ante profesionales del sector, medios de comunicación y público general, consolidando la imagen de Segovia como un destino diverso y con experiencias que invitan a descubrir el territorio desde distintas perspectivas.