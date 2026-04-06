La Diputación de Segovia espera entre 1,5 y 2 millones de visitantes para el eclipse solar del 12 de agosto

El diputado de Turismo y responsable del organismo autónomo Prodestur, Javier Figueredo. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia prevé la llegada de entre 1,5 y 2 millones de visitantes para presenciar el fenómeno del eclipse solar del 12 de agosto, acontecimiento que centrará los esfuerzos de Prodestur durante los próximos meses.

El diputado responsable del Área de Turismo, Javier Figueredo, ha presentado este lunes las líneas de trabajo de Prodestur para este año, en el que uno de los ejes básicos será este evento por la magnitud de visitantes potenciales.

La institución provincial trabaja en los preparativos de cara a este evento desde hace más de tres años, con estudios de infraestructuras, formación a agentes del sector y responsables municipales, y reuniones periódicas de la 'Mesa de las Estrellas', en la que participan profesionales del astroturismo de la provincia.

Se espera que la provincia acoja entre 1,5 y 2 millones de personas, una estimación que Figueredo ha enmarcado en las previsiones del Gobierno de aproximadamente diez millones de desplazamientos a escala nacional.

"Somos conscientes de que en muchas provincias de España se va a vivir el acontecimiento con gran interés, pero nuestro objetivo es que quienes apuesten por presenciar el gran eclipse en Segovia permanezcan al menos tres días", ha subrayado el diputado de Turismo.

Para gestionar la previsible afluencia masiva, la institución trabaja en la identificación de zonas de aparcamiento con capacidad suficiente, en coordinación con otras administraciones y, fundamentalmente, con ocho ayuntamientos en los que podrán habilitarse grandes fincas para acoger a los vehículos visitantes, anexas a otros terrenos municipales donde el público puede desplegarse para contemplar el eclipse y disfrutar de actividades complementarias.

En este sentido, Figueredo ha precisado que esta semana habrá una reunión en Valladolid para abordar la organización del dispositivo con todas las partes implicadas, en coordinación con todas las provincias de Castilla y León.

El diputado también ha destacado que el total de las plazas de alojamiento disponibles para los días del eclipse ya están reservadas, y que la práctica totalidad de esas reservas comprenden tres noches, lo que contribuirá a escalonar la llegada y salida de visitantes.

Prodestur abrirá, además, una línea de ayudas para que los negocios turísticos puedan adquirir material astronómico y mejorar así la oferta de cara al evento.

Otro de los objetivos principales del organismo es la culminación del Plan de Sostenibilidad Turística 'Hoces de Segovia', financiado con fondos europeos Next Generation EU por más de tres millones de euros distribuidos por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia del Gobierno de España, con aportaciones complementarias de la propia Diputación y de la Junta de Castilla y León.

"El Plan ha permitido arreglar carreteras y caminos rurales, crear nuevas rutas de cicloturismo, mejorar la iluminación de municipios como Riaza, Sepúlveda o Maderuelo --donde también se ha instalado un observatorio ornitológico-- y avanzar en la digitalización de la oferta turística mediante aplicaciones, páginas web y señalización interactiva", ha descrito el diputado.

Una de las consecuencias de estas actuaciones ha sido la certificación de parte de la provincia como Destino Starlight, reconocimiento que convierte el cielo nocturno en un recurso turístico de primer orden.

"Este año terminaremos de ejecutar el Plan y, una vez concluido, el objetivo es promocionar el Nordeste y sus recursos entre los distintos agentes del sector", ha agregado Figueredo.

TURISMO DE PANTALLA

Más allá de estos dos grandes ejes, el organismo provincial apostará por el 'turismo de pantalla' a través de la Film Commission, con la elaboración de un nuevo catálogo de localizaciones para el sector cinematográfico y publicitario, y por la digitalización del destino en el marco de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes.

Asimismo, la promoción de la provincia seguirá presente en ferias como Fitur, Intur o Expovacaciones, y se mantendrán líneas de trabajo consolidadas como el mototurismo, el turismo deportivo y de naturaleza, y la difusión del Camino de San Frutos y el Camino de Santiago a su paso por el territorio.

En cuanto al Laboratorio de Prodestur, Figueredo ha destacado como principal novedad la implantación progresiva de los Planes Sanitarios del Agua en los municipios de la provincia, una herramienta de carácter preventivo que permitirá anticipar riesgos en el suministro de agua potable y mejorar su gestión, especialmente en los municipios más pequeños.

El Laboratorio ha obtenido recientemente la acreditación de todos sus procesos de microbiología, lo que le permite realizar internamente análisis que hasta ahora se encargaban a terceros, liberando tiempo del personal técnico para nuevas dedicaciones, entre ellas un convenio con asociaciones agrarias para facilitar análisis de suelos y otros componentes al sector.

Además, el organismo mantendrá los procesos de auditoría de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) para conservar sus estándares de calidad.