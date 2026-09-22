Diputación de Segovia promociona la provincia como destino de naturaleza y ecoturismo en la feria Naturcyl

Los diputados presentan la promoción de la provincia en Naturcyl. - DIP SEGOVIA

SEGOVIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia ha presentado su programación de actividades para la Feria Internacional de Ecoturismo NaturCyL 2026, en las que promoverá el turismo de naturaleza, de patrimonio histórico y tradiciones, y el gastronómico, a través de varios talleres y catas.

La feria se celebrará del 25 al 27 de septiembre en el Real Sitio de San Ildefonso, bajo el lema 'Territorios vivos, el mundo rural como guardián de la naturaleza'. La institución provincial ha explicado que su presencia en NaturCyL busca promocionar los recursos naturales y culturales de la provincia, que se posiciona como destino de naturaleza y ecoturismo.

El diputado de Turismo, Javier Figueredo, y la diputada de Promoción y Desarrollo Sostenible, Magdalena Rodríguez, han presentado el programa de la Diputación, acompañados de representantes de los Grupos de Acción Local (GAL) y los Centros de Iniciativas Turísticas (CIT) de la provincia que estarán presentes en el expositor segoviano en la feria junto a las marcas 'Turismo de la provincia de Segovia' y 'Alimentos de Segovia' en un espacio de 27 metros cuadrados.

La Diputación aportará el 50 por ciento del coste del expositor de los grupos participantes, entre los que figuran el GAL Segovia Sur y los CIT Campiña Segoviana, El Espinar y Ecoturismo Nordeste de Segovia.

Figueredo ha recordado que la provincia de Segovia reúne "recursos naturales, paisajísticos, culturales y rurales capaces de sostener una oferta turística más allá de sus iconos patrimoniales más conocidos".

El diputado ha añadido que esta diversificación "resulta oportuna para favorecer la desestacionalización, distribuir visitantes por el territorio provincial y generar oportunidades económicas en los municipios rurales".

La programación incluye talleres y demostraciones centrados en el patrimonio etnológico segoviano. El etnógrafo de la Fundación Joaquín Díaz, Carlos Porro, impartirá un taller sobre técnicas tradicionales de cintillas y ataderos el viernes y el sábado, así como una sesión sobre baile popular segoviano el viernes.

El Acueducto ofrecerá una demostración de encaje de bolillos el sábado, y el colectivo Trenzando Memorias, formado por mujeres de San Pedro de Gaíllos, propone para el domingo un taller de sombreros de paja de centeno. La participación en los talleres es gratuita mediante inscripción en la web de NaturCyL.

En paralelo, Alimentos de Segovia ha organizado degustaciones comentadas por los propios productores. El viernes 25 se celebrará una cata de queso a cargo de La Dula de las Mesetas, y otra de helados artesanos con Bendito Nanno.

El sábado será cata del vino de Las Dos Antiguas, a mediodía, y de carnes ahumadas de Huma Ahumados, por la tarde. La última cata segoviana será el domingo 27, con cerveza artesana Veer.

Rodríguez ha destacado que Alimentos de Segovia "representa la forma de entender el territorio" que la Diputación quiere mostrar en NaturCyL, con productos elaborados por empresas y productores que mantienen vivos los saberes y la identidad de los pueblos segovianos.

La diputada ha subrayado que "la gastronomía es también patrimonio" y que en la feria "se puede mostrar que detrás de cada producto hay territorio, personas y una manera de hacer".

NaturCyL reunirá además conferencias y mesas redondas sobre el papel de las comunidades rurales en la conservación de dehesas, pastizales, montes, bosques y paisajes agrarios tradicionales, junto a un programa de rutas, itinerarios por la Sierra de Guadarrama y actividades de educación ambiental dirigidas al público familiar.