La Diputación de Segovia rechaza la propuesta de reforma de la PAC e insta a la UE a elaborar un nuevo documento

El Pleno de la Diputación de Segovia ha rechazado la propuesta de reforma de la Política Agraria Común (PAC) de la Comisión Europea e instará a las instituciones comunitarias a elaborar un nuevo documento que tenga en cuenta los intereses del sector agrario de la provincia.

En el marco de la sesión plenaria, que se ha iniciado con un minuto de silencio por las víctimas de violencia de género, ha prosperado con una única moción. Este texto ha sido el presentado de manera conjunta por los grupos Popular, Socialista y Vox, con el respaldo de los dos diputados no adscritos, sobre la propuesta de reforma de la PAC.

El texto ha subrayado las "deficiencias" del actual planteamiento de la PAC, al considerarla "perjudicial para el desarrollo de los pueblos". A su vez, Izquierda Unida (IU) ha votado en contra y ha reclamado una "PAC social, ecológica y justa".

En este marco, la moción reclama a la Unión Europea (UE) "un presupuesto suficiente, la igualdad territorial y el mantenimiento de los dos pilares de la PAC", así como que las ayudas vayan dirigidas a los agricultores y ganaderos profesionales.

Además, el texto pide incluir cláusulas espejo en los acuerdos con terceros países para garantizar los mismos requisitos medioambientales, sanitarios y sociales que se exigen a los productores europeos, simplificar la aplicación de la nueva PAC y reducir la burocracia.

Asimismo, el Pleno ha solicitado al Gobierno de España y a la Junta de Castilla y León medidas para "contrarrestar la pérdida de ingresos del sector".

'ALIMENTOS DE SEGOVIA'

El Pleno también ha debatido otras tres mociones que no han prosperado. La primera, presentada por el diputado no adscrito David Gutiérrez, ha propuesto promover la marca 'Alimentos de Segovia' en los centros escolares, e incorporar productos locales y de temporada en los menús y realizar acciones de comunicación en los propios colegios.

La iniciativa solo ha contado con el respaldo del otro diputado no adscrito, José Antonio Mateo, y del representante de Vox, Pedro Varela, quien ha alabado "las buenas intenciones" de la moción aunque las ha considerado "irrealizables".

La segunda moción, impulsada por el grupo mixto-IU, ha planteado la creación de una página web y redes sociales destinadas a fomentar el relevo generacional en negocios rurales y visibilizar los establecimientos en traspaso para conectar a propietarios con personas interesadas en invertir en el medio rural.

La propuesta ha recibido un único apoyo, el de Mateo, mientras que Gutiérrez se ha abstenido y el resto de formaciones han votado en contra. Los populares y socialistas han argumentado que ya existen plataformas similares y han pedido la retirada de la iniciativa.

Por otro lado, el grupo de Vox ha acusado a IU de "estar alejada de la realidad" y ha responsabilizado a las políticas del Gobierno central de la despoblación en la provincia.

INCENDIOS

Por último, el Grupo Socialista ha presentado una moción para impulsar medidas de prevención de incendios forestales y pedir a la Junta de Castilla y León sumarse al Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática del Gobierno central, además de crear una línea de ayudas para que los ayuntamientos redacten planes de protección contra incendios forestales.

La propuesta solo obtenido el apoyo de IU, mientras que PP y Vox han votado en contra, al considerar que las cuestiones planteadas debían abordarse en las Cortes autonómicas. Los dos diputados no adscritos se han abstenido al estimar que no era "el foro adecuado para tratar este asunto".