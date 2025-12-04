La Diputación de Segovia recibirá un millón de euros para ejecutar un Centro de Transferencia del Conocimiento

VALLADOLID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado una subvención por valor de un millón de euros a la Diputación de Segovia con el objetivo de cofinanciar el desarrollo y ejecución del proyecto Centro de Transferencia del Conocimiento de Segovia en el marco del futuro Programa Territorial de Fomento de la provincia.

El Centro de Transferencia del Conocimiento de Segovia favorecerá e impulsará la reactivación económica, la generación de empleo cualificado y la consolidación de un entorno de innovación tecnológica y emprendimiento apoyado en los sectores productivos estratégicos de la provincia.

Asimismo, la Diputación Provincial de Segovia asume el compromiso de financiar con 500.000 euros el Centro de Transferencia del Conocimiento. El plazo de ejecución de las acciones objeto de la subvención finaliza el 31 de agosto de 2028.

Los objetivos de este Centro de transferencia del conocimiento consisten en generar un ecosistema local que fomente la innovación, la investigación, la industria 4.0 y la implantación de I+D+i en las empresas de forma personalizada de acuerdo con sus necesidades tecnológicas y fomentar la transferencia de conocimiento desde la universidad y los centros de investigación.

También se persigue generar programas de crecimiento y aceleración para pymes, facilitando la creación de redes colaborativas de toda la cadena de valor, incentivar el emprendimiento innovador, y la creación de spin- off con ayuda de las universidades y ofrecer asesoramiento técnico de proyectos, acceso al espacio europeo de investigación e innovación, formación en habilidades estratégicas.

El Programa Territorial de Fomento de Segovia establecerá como uno de los objetivos específicos incrementar el esfuerzo en materia de innovación y desarrollo tecnológico en los principales sectores de actividad contribuyendo a fomentar la creación de empresas, el emprendimiento y el desarrollo empresarial, reforzando con ello la competitividad y fomentando la innovación.

Esta actuación se alinea con el objetivo de mejorar y fortalecer el ecosistema de investigación e innovación contemplado en Estrategia para una Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y León, 2021-2027.