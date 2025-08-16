La Diputación de Segovia reparte más de 73.000 euros en ayudas para desarrollo de suelo industrial

SEGOVIA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia destinará un total de 73.073,88 euros en ayudas a siete municipios de la provincia con el objetivo de favorecer el desarrollo, la ampliación, el planeamiento y la creación de suelo industrial, según la resolución publicada esta semana en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

En total, ocho localidades solicitaron estas subvenciones en el mes de abril, aunque serán siete las beneficiarias: Boceguillas, Sanchonuño, Ayllón, Cantimpalos, Cuéllar, Vallelado y la Entidad Local Menor de Arroyo de Cuéllar, según un comunicado de la Diputación recogido por Europa Press.

De acuerdo con la resolución, Vallelado y Boceguillas serán los municipios que más fondos perciban, con 14.000 euros cada uno. Les siguen Sanchonuño, con 12.765,96 euros, y Ayllón y Cantimpalos, con 9.574,47 euros respectivamente. Por su parte, Cuéllar recibirá 6.876 euros y Arroyo de Cuéllar, 6.482,98 euros.

Estas ayudas podrán destinarse a actuaciones vinculadas a la creación o ampliación de suelo industrial, tales como la redacción, revisión o modificación de proyectos de urbanización, planes parciales, estudios de detalle o normas urbanísticas. En todos los casos, los gastos subvencionables deberán estar abonados en el momento de presentar la justificación.

El diputado de Hacienda y Administración General, Óscar Moral, ha recordado que en la provincia existen polígonos industriales que carecen de planeamiento urbanístico, lo que "dificulta su ampliación y la llegada de nuevas empresas".

"El equipo de Gobierno de la institución provincial quiere favorecer las condiciones a los ayuntamientos con el fin de que los municipios apuesten por abordar mejoras en sus zonas industriales, favoreciendo así la creación y el traslado de empresas, la contratación, la riqueza local y el desarrollo territorial", ha señalado.